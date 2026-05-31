İzmir takımlarından Altınordu'da gözler kulüp binasına çevrildi. A takımın yarışmacı haklarını devretmek için bir süredir arayışta olan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, masadaki yatırımcı adaylarına tanıdığı mühlet yarın bitiyor. Geçtiğimiz sezon adeta kabus gören ve ancak bitime bir hafta kala kümede kalmayı garantileyen kırmızı-lacivertlilerde, yönetimsel gelecek henüz netleşmedi. Zaman daralıyor. Başkan Özkan, kulübün kaderini etkileyecek kararı vermek üzere.

Masadaki süreç sezon biter bitmez başladı

Altınordu, ligde kalma mücadelesinin ardından derin bir nefes alsa da idari taraftaki hareketlilik hiç hız kesmedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, hak devri konusundaki kararlılığını sezonun son düdüğüyle birlikte somut adımlara dönüştürdü. Vakit kaybetmeden potansiyel yatırımcılarla müzakere masasına oturdu.

Görüşmelerin tıkanmaması adına esnek ama net bir takvim belirleyen Özkan, kulübe talip olan konsorsiyum ve iş insanlarına 1 Haziran'a kadar kesin bir opsiyon sundu. Yarın o kritik eşik. Eğer taraflar arasında resmi bir imza atılmaz ya da son dakika mutabakatı sağlanamazsa, Seyit Mehmet Özkan’ın mevcut yönetim modeliyle yola yine tek başına devam etmesi gerekiyor.

Devir gerçekleşirse rota sadece altyapı olacak

Seyit Mehmet Özkan aslında bu fikre dün kapılmadı. Deneyimli futbol adamı, geçen yıl yaptığı açıklamalarda da kulübü güvenilir bir Türk sermayesine ya da vizyoner bir yabancı yatırımcıya devretmeyi planladığını açıkça ifade etmişti. Ancak o dönem şartlar elvermedi ve devir operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı.

Başkanın yeni sezon öncesindeki temel motivasyonu değişmedi. Yarışmacı hakları güçlü bir finansal yapıya teslim etmek istiyor. Bu senaryo gerçekleşirse, Özkan profesyonel lig stresiyle vedalaşacak. Kendini tamamen özüne, yani Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline getirdiği altyapı akademisine adayacak. Gözler şimdi yarın yapılacak resmi açıklamalarda.

