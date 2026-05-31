Yaşamımızın en büyük destekçisi olan babalarımıza duyduğumuz sevgi ve minneti göstermenin en güzel yollarından biri olan bu özel gün, her yıl tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hediye seçiminden organizasyonlara kadar hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyenler "2026 Babalar Günü ne zaman?" ve "Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularına şimdiden yanıt aramaya başldı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü olarak kutlanıyor. Takvimlerin her sene değişmesi nedeniyle sabit bir tarihi bulunmayan bu özel gün, 2026 yılında 21 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Vatandaşlar, 21 Haziran pazar günü babalarına sevgilerini göstermek ve aile bağlarını güçlendirmek için çeşitli etkinlikler planlıyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, TARİHÇESİ NE?

Anneler Günü kadar köklü bir geçmişi olmasa da bu günün arkasında oldukça duygusal bir hikaye yatıyor. Babalar Günü'nün temelleri, 20. yüzyılın başlarında ABD'de isimli bir kadın tarafından atıldı. İç savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına büyüten fedakar babasını onurlandırmak isteyen Dodd, babalar için de özel bir kutlama yapılması gerektiğini söyledi. Babalar Günü kutlamaları zamanla sınırları aşarak tüm dünyaya yayıldı.