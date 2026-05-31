Ev, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini yakından ilgilendiren vergi takviminde kritik gün geldi çattı. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin 2026 yılına ait ilk ödeme süreci sona eriyor. Kurban Bayramı'nın ardından işlemlerini tamamlamak isteyen binlerce mülk sahibi belediyelerin yolunu tutarken, gözler "2026 emlak vergisi ilk taksit ödemesi son gün ne zaman?" ve "Emlak vergisi gecikme faizi ne kadar?" sorularına çevrildi. Vergi dairelerinde ve online ödeme kanallarında yoğunluk giderek artarken, son tarihi kaçıranları mali yaptırımlar bekliyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

2026 EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENİR?

1 Mart itibarıyla başlayan vergi maratonunda artık sona gelindi. Gayrimenkul sahipleri, 2026 yılının ilk taksit tutarlarını belirlenen yasal süre içinde bağlı bulundukları ilçe belediyelerine ödüyor. Bayram tatili öncesinde işlemlerini hızlandıran vatandaşlar, belediye veznelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden veya belediyelerin resmi online ödeme sistemleri aracılığıyla da vergilerini kolayca yatırabiliyor.

2026 EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Vergisini henüz yatırmayan mülk sahipleri için zaman daralıyor. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran 2026 Pazartesi olarak uygulanıyor. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi ve tatil haftasına borçsuz girmesi için pazartesi mesai bitimine kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yasal süre olan 1 Haziran tarihini kaçıran gayrimenkul sahipleri için faiz süreci başlıyor. Vergisini zamanında ödemeyen veya eksik yatıran vatandaşlara, gecikilen her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi yansıtılıyor. Bayram öncesi katlanan bir borçla karşılaşmamak adına ödemelerin son güne bırakılmadan yapılması büyük önem taşıyor.