Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir – Avrupa yolunda ilerleyerek İzmir’i Süper Lig’de gururlandıran Göztepe, gözünü yeni puanlara dikti. Yaklaşık üç haftadır üst üste aldığı mağlubiyetlerle karalar bağlayan İzmir ekibi, rotayı hafta sonu oynanacak karşılaşmaya çevirdi.

Son haftalarda kötü gidişatını sürdüren Göztepe, son olarak 3 hafta önce Gençlerbirliği karşısında galip geldi. En son kendi sahasında lider Galatasaray’a 1-3 mağlup olan Göztepe, şimdi ise hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli maçında gidişata ‘Dur’ demeye hazırlanıyor.

Deplasman yolcusu

Gençlerbirliği maçından sonra kaybedilen puan kayıpları sonrasında 18 Nisan Cumartesi saat 17.00’de körfezin en önemli takımı, taraftarından güç alan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaeli ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray maçında 1 puanı getiren Bruno Petkovic’in ve son haftalarda fırtına gibi esen Juan Santosun nam-ı değer atom karıncanın performansları merak konusu. Göztepe olası bir galibiyet halinde Avrupa kupalarına katılma konusunda iddiasını sürdürecek.

Kocaeli’den ücretsiz maç bileti

Göztepe maçı öncesi harekete geçen Kocaelispor yönetimi, taraftar desteğini artırmak için dikkatleri çeken bir atakta bulundu. Hafta sonu Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Göztepe müsabakası için öğrencilere yönelik ücretsiz bilet dağıtımı yapılırken; İzmir ekibini de ateşli taraftarlarının deplasmanda yalnız bırakmaması bekleniyor.

Umutlar o isimlere bağlı

Koceli’nin 1. Kalecisi Javonic’in sakatlığı devam ediyor. Göztepe de ise umutlar Furkan Bayındır ve kaptan İsmail Köybaşı’nın performansına bağlanmış durumda. Ligde kalesinde en az gol gören ikinci takım olan Göztepe, Kocaeli karşısında kötü gidişata dur diyerek Avrupa yolunda hata yapmak istemiyor.