Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarının merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru verilerini kamuoyuyla paylaştı. 6 Şubat'ta başlayıp geç başvurularla 12 Mart'ta tamamlanan sürecin ardından, 20-21 Haziran'da yapılacak dev sınava katılacak toplam öğrenci sayısı kesinleşti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamalarla; oturumlara göre katılım oranları, yaş aralıkları, kadın-erkek dağılımı ve sınava girilecek lise türleri gibi tüm istatistikler netlik kazandı. Peki, bu yıl YKS'ye kaç kişi girecek? İşte ayrıntılar...

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, 2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un verdiği bilgilere göre, 2026-YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adayların 1 milyon 324 bin 487'sini kadınlar, 1 milyon 101 bin 73'ünü ise erkekler oluşturdu. Sınava ilk kez girecek aday sayısı 921 bin 225 olarak kaydedilirken, liseden mezun olup henüz bir programa yerleşemeyen 1 milyon 56 bin 764 aday da üniversite hayali için yeniden başvuru sürecini tamamladı. Bu yıl sınava giren en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu vurgulandı. En yoğun başvuru ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavın detaylı başvuru rakamları da açıklandı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran tüm adaylar, yani 2 milyon 425 bin 560 kişi katılacak. 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ise 1 milyon 628 bin 200 aday girecek. Aynı günün öğleden sonrasında yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran toplam öğrenci sayısı ise 203 bin 679 olarak duyuruldu. YDT'ye en büyük katılım 195 bin 85 kişiyle İngilizce testinden sağlandı.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca adayın ter dökeceği 2026 YKS maratonunun tarihleri ve oturum süreleri sınav takvimiyle kamuoyuna duyuruldu. TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. AYT, 21 Haziran 2026 Pazar saat 10.15'te başlayıp 180 dakika sürecek. YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayarak 120 dakikada tamamlanacak. Zorlu maratonun ardından YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.