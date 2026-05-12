Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir teşkilatında dikkat çeken bir disiplin süreci yaşanıyor. Parti yönetiminin aldığı karar çerçevesinde eski Balçova Kadın Kolları İlçe Başkanı Arzu Yıldırım ile İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediye Meclis Üyesi Tülay Horasan hakkında ihraç istemiyle disiplin sürecinin işletildiği ifade edildi.

Parti kulislerinden gelen bilgilere göre, ilçe başkanlıklarından gelen başvuruların ardından CHP İzmir İl Başkanlığı zaman kaybetmeden.

Disipline sevk edildiler!

Yapılan değerlendirmeler neticesinde iki ismin tedbirli şekilde disipline sevk edildiği öğrenildi Süreç kapsamında parti disiplin kurullarının incelemeler gerçekleştireceği ve nihai kararın değerlendirmelerin ardından verileceği öğrenildi.

Daha önce de disipline sevk edilmişti!

İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediye Meclis Üyesi Tülay Horasan'ın, daha önce de parti grup kararına aykırı oy kullandığı gerekçesiyle disiplin süreciyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.