Türkiye’de uzun yıllardır sürdürülen bir alışkanlık, son günlerde farklı bir boyuta taşındı. Özellikle yeşil elmanın üzerine tuz eklenerek tüketilmesi bilinen bir yöntemken, sosyal medyada yayılan yeni akım bu geleneği değiştirmeye başladı. Artık sadece tuz değil, acı biber ve limon da devreye giriyor.

Bu yeni tüketim biçimi, özellikle gençler arasında hızla yayılırken, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. İlk başta şaşkınlık yaratan bu karışım, deneyenlerin yorumlarına göre alışıldık tatların ötesine geçiyor.

Geleneksel alışkanlık yerini yeni karışıma bırakıyor

Türkiye’de yeşil elmanın tuzla tüketilmesi, ekşiliği bastırıp tatlılığı öne çıkarmasıyla biliniyor. Ancak Meksika usulü tüketimde bu denkleme acı ve limon da ekleniyor. Böylece ortaya daha yoğun ve katmanlı bir tat çıkıyor.

Acı biberin verdiği keskin his, limonun ekşiliğiyle birleşiyor. Tuz ise bu iki tadı dengeliyor. Bu üçlü birleştiğinde, sıradan bir meyve tüketimi farklı bir deneyime dönüşüyor.

Bilimsel açıklaması dikkat çekti

Uzmanlara göre bu yeni alışkanlığın bu kadar hızlı yayılmasının arkasında “Dinamik Kontrast” etkisi bulunuyor.

Tuz, meyvenin ekşiliğini bastırarak içindeki şekeri daha belirgin hale getiriyor. Acı biber, dil üzerindeki kan dolaşımını artırarak tat alma duyularını daha hassas hale getiriyor. Limon ise aromatik bileşenlerin açığa çıkmasını sağlıyor.

Bu üç etkinin birleşmesiyle, beyin bu tadı daha güçlü ve dikkat çekici bir lezzet olarak algılıyor. Yani aslında basit bir meyve, daha karmaşık bir tat deneyimi haline geliyor.

Sindirim üzerindeki etkileri de konuşuluyor

Sadece lezzet değil, bu karışımın sindirim üzerindeki etkileri de gündeme geldi. Uzmanlar, kontrollü tüketildiğinde bu kombinasyonun sindirimi destekleyebileceğini belirtiyor.

Acı biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile elmanın lif ve C vitamini içeriği birleştiğinde, ortaya dengeli bir atıştırmalık çıkıyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da var.

Mide hassasiyeti olanların, özellikle gastrit ve ülser rahatsızlığı bulunanların bu tür yoğun karışımları dikkatli tüketmesi gerektiği ifade ediliyor. Aynı şekilde tansiyon problemi yaşayanların da porsiyon kontrolüne özen göstermesi öneriliyor.

Sosyal medyadan sofralara uzanan bir alışkanlık

Kısa sürede yayılan bu akım, sosyal medyanın yemek kültürü üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Daha önce sade şekilde tüketilen meyveler, artık farklı tat kombinasyonlarıyla deneniyor.