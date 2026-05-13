Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Antalya, Ankara ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, toplam 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, operasyonların devam eden inceleme ve delil toplama çalışmaları çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Neler yaşandı?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alınırken, oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında yurt dışında bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilmişti. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya, “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bilgi işlem destek personeli Halil K ise adli kontrol ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Muhittin Böcek’in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında gözaltına alınmış, diğer şüpheliler H.A., K.A. ve B.Ç. de bir gün sonra gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Zuhal Böcek tutuklanırken, diğer isimler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.