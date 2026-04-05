Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde başarıyla uygulandı. Hafta sonu sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere iki ayrı oturumda ter döken öğrencilere, sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltildi ve 30'ar dakika süre tanındı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte, puan hesaplaması yapmak isteyen binlerce öğrenci AÖF kitapçıkları ve cevap anahtarları için resmi ekranı sorgulamaya başladı.

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Sınavdan çıkan öğrencilerin en çok merak ettiği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmadı. Geçmiş dönemlerdeki sınav uygulamaları göz önüne alındığında, AÖF vize sınavı soru ve cevaplarının bu hafta içinde e-Kampüs sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulması bekleniyor. Resmi duyuru geldiğinde soru ve cevap anahtarları anlık olarak sistemden PDF formatında görüntülenebiliyor.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçlarının hangi gün ilan edileceğine dair üniversite yönetiminden henüz resmi bir tarih duyurusu gelmedi. Ancak Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 ila 15 gün içerisinde sisteme yükleniyor. Bu değerlendirme süresi hesap edildiğinde, bahar dönemi vize sonuçlarının 15 Nisan itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor. Öğrenciler, sonuçlar duyurulduğu andan itibaren "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak notlarını öğrenebiliyor.

AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler için dönem sonu not hesaplama sistemi de büyük önem taşıyor. Açıköğretim Fakültesinde bir dersin genel başarı notu hesaplanırken; ara sınav (vize) puanının yüzde 30'u, dönem sonu (final) sınav puanının ise yüzde 70'i alınıyor.

AÖF FİNAL VE YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vize maratonunu geride bırakan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için akademik takvimde yer alan diğer kritik sınav tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

9-10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026