Son Mühür / Atakan Başpehlivan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Meclisi mayıs ayı olağan oturumu Başkan Yusuf Öztürk’ün öncülüğünde gerçekleşti. İran ile ABD arasındaki savaşın ana gündemi belirlediği meclis toplantısında özellikle körfez temizliği ile liman konuları toplantıda gerginliğe neden oldu.

Yusuf Öztürk: Yeni bir belirsizlik dönemi yaşıyoruz

Konuşmasına İran ve ABD hattında devam eden gerginliğin deniz ticareti üzerindeki etkilerini anlatarak başlayan İMEK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “İran–ABD–İsrail hattında yeniden yükselen tansiyon, küresel deniz ticaretini ve enerji taşımacılığını doğrudan etkileyen yeni bir belirsizlik dönemini beraberinde getiriyor. Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik riskleri, Kızıldeniz ve Babülmendep hattında Husilerin sürdürdüğü saldırılar ile yeniden yükselişe geçen deniz korsanlığı faaliyetleri, dünya ticaretinin en kritik yollarda alarm seviyesini artırmış durumda.

Sektör temsilcileri, artık denizciliğin yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını, doğrudan jeopolitik risklerle iç içe geçmiş stratejik bir alan haline geldiğini vurguluyor. Özellikle İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların yeniden tıkanması ve tarafların birbirlerinin tekliflerini reddettiğine yönelik iddialar, piyasalarda yeni kriz beklentisini güçlendirdi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının halen Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşmesi, bölgedeki her askeri veya siyasi gerilimi doğrudan enerji piyasalarına taşıyor. Tanker piyasalarında sigorta maliyetleri yükselirken, gemi yakıt fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanıyor.” dedi.

Gökhan Marım: Biz bakanlığa talepte bulunduk.

Başkan Öztürk’ün ardından, konuşan İzdeniz Genel Müdürü Gökhan Marım, İzmir Limanı’ndaki son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, körfez kirliliğin güvenliği ile ilgili 28 tane direk konulması ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı ve ekledi: “Bu Antalya’daki sistem, o sistemde körfezin etrafında yaklaşık 28 tane direk konulması ve 14 kilometre menzilli kameralar konularak sürekli körfezin mobesesinin oluşturulması planlanıyor.

Bu noktada belediye başkanımız Cemil Tugay istekli ve dirayetli, yetki olsa da olmasa da yapacağız şeklinde talimat veriyor. Bununla ilgili çalışmalar ihale aşamasında, tamamlanmak üzere. Biz Bakanlığa bu istekle de talepte bulunduk. Liman Başkanlığı ekibimizle de bazen tartışıyoruz, tam dökerken ya da deşarj sırasında kanıtlayamadığınız sürece kimseyi bu konuda suçlayamıyoruz. Kanıtlarsak ceza kesmeniz yasal olarak da mümkün olacak.”

Osman Hakkı Erşen: Siz kimin limanını kapatıyorsunuz?

İzdeniz Genel Müdürü Gökhan Marın’a tepki gösteren Deniz Ticaret Odası üyesi Osman Hakkı Erşen ise algı yapıldığını savunarak, “Bütün botlar fıldır fıldır geziyor limanda neyi yakalayamıyorlar, kim deşarj etmiş de yakalayamıyorlar. Burada bu kadar insanın aklıyla dalga geçmenin alemi yok. Ben şaşırdım kendimi, deliyim ya denize su bastım gemi kaptanı olarak, açtım bastım.

Nereye gidecek bu su. Geminin dibine gelecek. Nasıl yakalıyorlar Aliağa’da, nasıl yakalıyorlar başka yerlerde. Algıya gerek yok. 15 tane haber var, vatan hainleri diye, kim vatan haini. Burada herkes eğitimli. Denizci denizciliğini, belediyeci belediyeciliğini yapacak. Biz yapıyor muyuz onun bunun işini. Ben 42 yıldır bu denizden ekmek yiyorum, kimin limanını kapatıyorsunuz siz?” şeklinde konuştu.