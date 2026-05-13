Son Mühür / Osman Günden - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZDOĞA bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı işlemlerde hata ve usulsüzlük bulunduğuna ilişkin Sayıştay tespitleri sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, eski genel müdür Özkan Baturu ile İZBETON davasında tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya dahil 5 şüpheli hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ile “görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklama yaptı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında; İzmir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; İzmir ili Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON eski Genel Müdürü, İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı, eski İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, eski İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü ile Kırveli Makine Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve temsilcisinin de bulunduğu, 1'i halihazırda tutuklu toplam 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklandılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZDOĞA hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İZBETON davası kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soyer'den açıklama: Tugay'ı hedef aldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tunç Soyer açıklama yaptı ve Cemil Tugay'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Tugay'ı 'muhbirlik' ile suçalayan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer,



''Geçen gece İzdoğa geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Güven Eken ve İzbeton geçmiş dönem genel müdürü Heval Savaş Kaya ile genel müdür yardımcısı Hüseyin Şimşek iki farklı dosyadan “güveni kötüye kullanmak” suçlamasıyla tutuklandılar. Tutuklanmalarının sebebi, Sayın Cemil Tugay’ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı.

Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesinin sadece geçen akşamki bölümünü sizlerle paylaşacağım. Ailemle, dostlarımla birlikte 316 gündür yaşadıklarımızı (şimdilik) bir kenara bırakıyorum.''



şeklinde ifadeler kullandı.

Soyer paylaşımına soruşturmaya konu olan şirketlerin kuruluş ve faaliyetlerinden bahsederek devam etti ve şu ifadeleri kullandı:

''2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin alametifarikalarından biri de “fabrikalar” olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” özdeyişinden ilham alarak İzmir’de 5 fabrika kurduk.

1- Bayındır Süt Fabrikası

2- Şaşal Su Fabrikası

3- Atık Dönüşüm Tesisi (İzDönüşüm)

4- Ödemiş Et-Entegre Tesisi

5- İzbeton- Kent Mobilyaları Fabrikası

Sayın Tugay göreve gelir gelmez bu kaleleri içeriden yıkmaya çalıştı. Eksik evraklarla, eksik beyanlarla, Sayıştay’da bir tespit olmasa dahi hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmaların başlamasına sebep oldu.

1) Şaşal Su Fabrikası: Şaşal; İzmir’in en köklü, en kıymetli markalarından biriydi. 50 yılı aşkın süredir şişelenmiyordu. Su boşa akıyor, İzmirliler markanın nostaljisiyle avunuyordu. Çok uzun mücadeleler ve 8 ay gece gündüz demeden 24 saat çalışma esasıyla 100’e yakın kişinin açılması için emek verdiği Fabrika ile üretimi yeniden başlattık; Şaşal Suyu İzmirliyle buluşturduk. Sayın Tugay tesis kuruluş aşamasında getirilmesi geciken bir makinenin yerine, 2.⁠ ⁠elinin ikame olarak monte edilmesinin, kabulü dahi yapılmamasına rağmen yolsuzluk olduğu iddiasıyla hazırlattığı raporu eksik belgelerle savcılığa göndermiş. Dosyanın ayrıntısına girecek değilim ama hiçbir usulsüzlük, yolsuzluk olmadığı elbette anlaşılacak. Geçen ay kalbine stent takılan Güven Eken mutlaka aklanacak, en kısa sürede tahliye olacaktır. Canla başla çalışmanın karşılığı husumetten kaynaklanacak bir ceza olamaz.

2) Bayındır Süt Fabrikası: Günde 100 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Sadece bulunduğu ilçede değil, tüm havzada küçük üreticinin sütünü değerlendirip peynir, tereyağı, dondurma gibi katma değerli ürünlere dönüştüren bir fabrikadır. Aşırı kar hırsı olmayan, kamu menfaatini koruyan bir temele oturtulmuştur. Her gün kan kaybeden hayvancılıkta küçük üreticiye can suyu veren bir tesis olmuştur. 320 milyon liraya mal olan, bugünkü değeri yaklaşık 1 milyar lira fabrikanın yine kurulum aşamasında, Sayıştay aksini söylemesine rağmen, yolsuzluk olduğu iddiasıyla iç denetim raporu hazırlanmış, savcılığa teslim edilmiştir. Bir yıl çalıştırılmayan tesis, üreticinin yoğun talepleri sonucunda yeniden açılmış ancak maalesef her gün kamu zararı doğurarak, bugün sadece %10 kapasiteyle çalıştırılmaktadır. Hiçbir yolsuzluğu bulunmayan kurucu genel müdür Murat Onkardeşler 69 gün tutukluluğun ardından tahliye edilmiştir.

3) Sayın Tugay’ın bir başka şikayeti de kendi adaylığı açıklanmadan önce İzbeton tarafından yaptırılan memnuniyet anketi ile ilgili. Bu ankette vatandaşa İzbeton, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile bağlantılı olarak “2024 yerel seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz?” sorusu da sorulmuş, çeşitli partilerden 10 isim arasında Cemil Tugay ismi son sırada çıkmış ve sadece %1,9 ( yazıyla: bir virgül dokuz) oy alabilmiş. Muhtemelen bu sonuca çok bozulduğu için bu anket nedeniyle de bir rapor hazırlatmış ve savcılığa göndermiş. Hiç kuşkusuz, dün gece tekrar tutuklanan Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek aklanacak.

Kentsel dönüşümde kooperatifçilik dahil İzbeton, İztarım, İzdoğa şirketleriyle ilgili Sayın Tugay’ın açtırdığı tüm soruşturmalardan aklanacağız.

Bizi cezalandırmak amacıyla ve isimlerimizi lekeleyip unutturmak için sürdürdüğü düşmanlıkla asla bir yere varamayacak. Çünkü biz Türkiye’nin en temiz, en başarılı belediyelerinden biri olduk. Adalet sistemi de elbet sonunda bu gerçeği teyit edecektir.

O fabrikalar çalıştıkça, İzmirli engellemek isteyeni değil zorlu koşullarda üretimi başlatanları hayırla yad etmeye devam edecektir. O nedenle İzmirlinin oturttuğu “Gönül Makamı” asla yıkılmayacaktır.

Aklanıp çıkacağız ve pandemiye, depreme rağmen başardıklarımızın izleri ve gururuyla yine halkımızla kucaklaşacağız.

Geçmiş dönemi karalamakla, Kordon’a duvar örmekle, deniz taksi beklemekle, “olmadı bisiklet taksi verelim” demekle o makama oturulmuyor. Üstelik 2 yıl geçti bile ve malum kum saati akmaya devam ediyor.

Dilerim, bu şehre ve memlekete daha büyük zararlar verilmeden, CHP Genel Başkanımız, Partimiz, Adalet sistemimiz bu kontrolsüz ve dengesiz gücü dizginleyebilirler.

Bu durumu tarihe havale etmiyorum. Hepimizin üzerine düşen görevler var, biliyorum. Ben nerede olursam olayım görevimi yapmaya devam edeceğim.

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Koğuş B/63

Buca – Kırklar

12.05.2026''