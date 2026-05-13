Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan aksiyon oyunu Brawl Stars'ta bu sabah erişim problemi yaşandı. Oyuna girmek isteyen kullanıcılar sistem uyarısıyla karşılaşınca sorunun detaylarını araştırmaya başladı. Geliştirici ekip, sunucularda planlı bir bakım çalışması yürüttüklerini duyurdu.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTER?

Supercell yetkililerinin açıklamalarına göre, oyun sunucularındaki bakım çalışmaları genellikle 2 ila 3 saat sürüyor. Sabah saatlerinde başlayan bu teknik çalışmanın, olağanüstü bir aksilik çıkmadığı takdirde öğle saatlerinde tamamlanması planlanıyor. Çalışma bittiğinde oyuncular hesaplarına yeniden giriş yapabilecek.

BRAWL STARS 13 MAYIS NEDEN AÇILMIYOR?

Oyuna bağlanamayan binlerce kullanıcı, hatanın cihazlarından veya kendi internet bağlantılarından kaynaklandığını düşündü. Ancak durumun tamamen oyunun merkezi sunucularındaki güncelleme işlemlerinden kaynaklandığı açıklandı. Altyapı iyileştirmesi sona erdiğinde sistem yeniden aktif hale gelecek.

BRAWL STARS YASAKLANDI MI?

Erişim kesintisi biraz uzayınca, sosyal medyada oyunun yasaklandığına dair çeşitli iddialar dolaşıma girdi. Bu söylentiler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Oyunla ilgili alınan herhangi bir erişim engeli veya yasaklama kararı bulunmuyor.