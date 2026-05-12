Milyonların heyecanla beklediği müjdeli haber Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden geldi. Beştepe'de yapılan kritik toplantının ardından kamu çalışanlarını sevindiren 9 günlük tatil kararı resmen duyuruldu. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesiyle oluşan boşlukların idari izinle birleştirilmesi, turizm bölgelerine ve memleketine gitmek isteyenler için büyük bir fırsat yarattı. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi nasıl işleyecek ve ilk tatil günü hangisi olacak? İşte adım adım bayram tatili rehberi.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Tatil, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak.

Hafta sonu tatillerinin ardından, bayram öncesindeki pazartesi günü tam gün ve salı günü (arife) öğleden önceki süre idari izin kapsamına alındı. Böylece vatandaşlar, 22 Mayıs akşamından 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz bir tatil yapma imkânına kavuştu.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

Bayramın birinci gününün 27 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmesi, tatil takviminin hafta başından itibaren birleştirilmesine olanak sağladı. 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi ise şöyle:

23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): İlk hafta sonu tatili.

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin (Tam gün).

26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle tam güne tamamlanan tatil süreci.

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün.

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün.

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün.

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün.

31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.