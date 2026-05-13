Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasıyla boğuşan İzmir'de hava durumu tablosu aniden değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, kent genelinde yağışlı bir sistemin etkisini göstermeye başlayacağını ortaya koydu. Öğle saatlerinden itibaren gökyüzünü bulutlar kaplayacak ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış başlayacak. Termometrelerin 28 ile 32 derece bandında seyredeceği İzmir'de, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması yönünde çağrılar yapıldı.

KONAK, KARŞIYAKA, BORNOVA VE BAYRAKLI İÇİN UYARI GELDİ

Hava durumu tahminlerine göre İzmir merkezde yer alan Konak, Karşıyaka, Bornova ve Bayraklı çevrelerinde kısa süreli ancak şiddetli sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışlı havanın Buca, Karabağlar ve Gaziemir hattında ise kuvvetli rüzgarla birleşerek etkisini artırması öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde seyir halinde olan sürücüleri trafikte görüş mesafesinin aniden düşebileceği konusunda uyardı.

KIYI VE KUZEY ŞERİDİNDE SAĞANAK YAĞIŞ!

Yağışlı sistem sadece merkezle sınırlı kalmayarak sahil bandını da etkisi altına alacak. Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça gibi turistik ilçelerde gök gürültülü sağanakların zaman zaman şiddetini artırması beklenirken; kentin kuzey aksında bulunan Menemen, Aliağa, Dikili ve Bergama çevrelerinde de aniden bastıracak yağmurlara karşı dikkatli olunması istendi.

İÇ KESİMLERDE AKŞAMA KADAR SÜRECEK

İzmir'in iç kesimlerinde yer alan Kemalpaşa, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde de yerel sağanak geçişlerinin akşam saatlerine kadar varlığını koruyacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, il genelinde yaşanabilecek ani su baskını, yıldırım düşmesi ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.