Son Mühür / Yağmur Daştan - Gündem Masası'nda bu hafta, son dönemde CHP’li belediyeler üzerinde yoğunlaşan operasyonlar ve beraberinde getirdiği hukuki süreçler enine boyuna tartışıldı. Kamuoyunda geniş yankı bulan operasyonların perde arkasını aralayan duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, bu operasyonların siyasi bir saikten ziyade somut deliller ve yasal gereklilikler üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

Tutuklu olarak cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin teknik detayları ve bu kararın hukuki dayanaklarını tek tek sıralayan usta kalem, tartışmanın fitilini İzmir yerel siyasetine taşıdı ve çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Usta kalem Çölmekçi, İzmir’deki bazı belediye başkanlarının diplomalarında da benzer soru işaretlerinin yer aldığını söyledi.

Gazeteci Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'ndaki sözleri şu şekilde:

''CHP'ye yapılanlar siyasi bir operasyon deniyor ama işte öyle değil. Muhittin Böcek’in verdiği ifadeler, Özkan Yalım’ın verdiği ifadeler, Tanju Özcan’ın yaşadığı durumlar, İmamoğlu’nun yaşadığı durumlar hiç de öyle göstermiyor yani. Bir siyasi operasyon gibi değil bunlar. Eldeki deliller farklı bir yöne götürüyor bizi. Yalan mı söyleyecekler sonra? Sonra kalkıyorlar, “Bu fotoğrafı niye burada çektiniz?”, yok bilmem ne, ''Bizim yatak odalarımıza giriyorlar.” Adam kapıyı böyle açmışsa ne yapayım, ben ne yapayım? Peştemalle açmış Özkan Yalım kapıyı. Hayır, “Açma” mı diyeceğiz? Her şey ortada işte.''

“Diploma gerçek ama geçiş sahte”

Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal sürecine değinen Çölmekçi şunları söyledi:

''Sonra Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını diyorlar, “Hakkıyla alındı, iptal edildi.” Ya diplomanın sahte olduğu söylenmiyor, haksız yere alındığı söyleniyor zaten. Sahte diploma değil. Diploma gerçek mi. Alınma şekli sahte, Türkiye’de geçerliliği var mı? Diploma ortada ama diplomanın iptal edilmesi, sahtekârlıkla elde edilmesinden dolayı... Diploma gerçek, sahte bir diploma değil ama o geçiş, o iki üniversite arasındaki gerekenler yerine getirilmeden yapılmış… İngilizcesi yokken oraya İngilizce diploma almış. Nasıl okudun sen orada ve buraya nasıl geçiş yaptın? Onlar sahte işte geçerliliği yok...''

“İzmir’de de bazı iddialar var...”

Daha sonra sözlerine İzmir yerel siyasetinden bahsederek devam eden Çölmekçi, İzmir'de de bazı belediye başkanlarının üniversite diplomalarında İmamoğlu'nun diplomasına benzer bazı usulsüzlerin olduğundan söz etti:

''Bazı belediye başkanlarının da böyle diploma elde ettiği konuşuluyor İzmir’de. Bazı belediyelerin biyografilerinde sadece ismi yazmadan, sadece “üniversite mezunu” diye geçiştirdikleri gözüküyor kendi sayfalarında. Bu tür olaylar da var...''

“Güvenilirliğin kalmaz...”

''Belediye başkanlığı için “üniversite mezunuyum” diyenler belgesiz… Yakında patlar bunlar... İzmir’deki başkanlar hakkında da bu tarzda iddialar var. Ben azı duyumlar aldım. Üniversite diploması veya bilmem ne.. Bence bunlar önemli değil lise mezunu da olabilirsin... Ama sen kalkıp da ortaokul bitirip de “Ben üniversite bitirdim, mezunuyum” diye yazarsan biyografine ve resmi sitelerde bunu böyle yayınlarsa o zaman işte senin güvenilirliğin kalmaz. Şehri yönetemezsin, bir belediye başkanı olmazsın kısacası...''