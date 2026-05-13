Survivor 2026 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, adada yaşanan beklenmedik bir sakatlık yarışmanın seyrini değiştirdi. Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan'ın parkurda geçirdiği kaza, hem yarışmacı arkadaşlarını hem de ekran başındakileri korkuttu. Ada şartlarında tedavisi zorlaşan yarışmacının akıbeti Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde yaptığı açıklamayla netlik kazandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

BAYHAN SURVIVOR'DAN AYRILDI MI, ELENDİ Mİ?

Bayhan'ın Survivor serüveni resmen sona erdi. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Bayhan'ın sağlık sorunları yüzünden yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ayrılığın tamamen Bayhan'ın sağlık problemleri yüzünden doktor kararıyla olduğu bildirildi.

BAYHAN SURVIVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Ünlü ismin adaya vedasının ardında yatan asıl neden, zorlu parkurlarda geçirdiği talihsiz kaza oldu. Oyun sırasında yüzüne aldığı darbeyle burnunda kırıklar oluşan Bayhan, adada burun kanamasının artması üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı detaylı kontrollerin ardından, Survivor'ın ağır fiziki şartlarının yarışmacı için büyük bir risk oluşturacağı tespit edildi ve adaya dönmesine onay çıkmadı.

BAYHAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NE AÇIKLAMA YAPTI?

Seyirciler Bayhan'ın ciddi bir hastalığı olup olmadığını araştırırken, sorunun bir hastalıktan ziyade travmaya bağlı bir sakatlık olduğu anlaşıldı. Parkurda yaşanan kaza yüzünden meydana gelen kırıklar ve durmayan kanamanın tehlikeli bir boyuta ulaştığı belirtildi. Sağlık ekibinin gözetimi altında tedavisi süren Bayhan'ın, doktor raporu doğrultusunda yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı açıklandı.