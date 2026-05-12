Son Mühür- Buca'nın Kocatepe Mahallesi sınırları içinde beton binaların ortasında nefes alınan nadir adreslerden biri olan Sami Güler Parkı son dönemde mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişinin ana gerekçesi oldu.

Endişelerin temel nedeni, parkın 1/5000'lik imar planında Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmiş olması.

Park hakkındaki planı bilmiyoruz...



Alanın geleceği hakkında kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini belirten Ufuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Ulutatış,

''Her yaştan insanımızın nefes alabildiği bir alanın Özel Sosyal Tesis Alanı olarak tescillenmesinin nedenini anlamadık. Son dönemde sık sık görüyoruz, belediyeler borçlarını kapatmak için taşınmazlarını satışa çıkartıyor. Bizim Sami Güler Parkı için de aynı tehlike söz konusu mu diye endişe ediyoruz. Bu nedenle kararın iptali için imza kampanyası başlattık. İtiraz dilekçelerimizi Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik'' diye konuştu.



Ancak, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 4 Mayıs tarihinde Genel Sekreter Zeki Yıldırım imzasıyla gönderdiği cevap yazısında, muhtar Mehmet Ulutatış'ın öncülüğünde hazırlanan itiraz dilekçesinin kabul edilmediğini gözler önüne serdi.

Mücadelemiz sürecek mesajı...



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ret kararına rağmen geri adım atmaya niyetli olmadıklarını vurgulayan Ufuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Ulutatış,

“Mahalle sakinlerimizi tedirgin eden bu konuda mücadelemiz sürecek. Parkımızın özelleştirilmesine de, beton yığınına dönüşmesine de sıcak bakmıyoruz” mesajı verdi.