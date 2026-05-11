Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısında kamuoyunda 'Balçova arsaları' olarak bilinen bölgeye ilişkin önemli bir karar alındı. Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde yer alan, alan için hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzenlemesi Planı Değişikliği önerisi, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onanan İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan raporu kapsamında meclis gündemine geldi. Komisyondan oy birliği ile geçen öneri, mecliste de kabul edildi.

Yıllardır kent gündeminde yer alan 'Balçova arsa mağdurları' olarak bilinen sürece ilişkin alınan karar, bölgedeki planlama çalışmaları yeni aşamaya geçti.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

Balçova ilçesi, Çetin Emeç Mahallesinde “Balçova Arsaları” olarak adlandırılan alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 28/11/2025 tarihinde onaylanan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan; “İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova Arsaları, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği” önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2967645)