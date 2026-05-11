Son Mühür/Selda Meşe- Balçova Belediyesi ve muhtarlarla imzalanan protokolle birlikte mahallelerde gerçekleştirilecek ortak etkinliklerin koordinasyonu, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili müdürlüklere hızlı şekilde ulaştırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.



Toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve yerel yönetim-muhtarlık iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.



Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen muhtarlar, hem mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdi hem de ortak çalışma sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Balçova’nın tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışı vurgulandı.

Balçova Belediyesi ve muhtarlarla imzalanan protokol kapsamında belediye tarafından tahsis edilen muhtarlık hizmet binalarının elektrik, su, internet, bakım, onarım ve çeşitli teknik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destekler de sürdürülecek.



"Güçlü bir yerel yönetim anlayışı"



Toplantıda konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, çözüm ortağı ve vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprüdür. Balçova’yı ortak akılla yönetmeye, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız yalnızca hizmet üretmek değil; mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren, katılımcı ve güçlü bir yerel yönetim anlayışını büyütmek. Balçova’nın her sokağında aynı hizmet kalitesini hissettirmek için çalışıyoruz” dedi.

