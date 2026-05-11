Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş, Balçova’da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Metro İstasyonu ile hastane arasında inşa edilen yaya tüneli projesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların halen tamamlanmamasına tepki gösteren Kocabaş, projenin neden geciktiğini gündeme taşıdı.

Nail Kocabaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

''İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi 2024 Ağustos ayında büyük bir duyuruyla kamuoyuna açıkladı. ‘Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 6 ay içinde tamamlanacak’ denildi. Ancak ne yazık ki, birçok projede olduğu gibi bu sözler de yine söylemde kaldı. Ortada 6 ayda bitirilmiş bir yaya alt geçidi yok. Haziran 2025’te yayımlanan basın bülteninde ise ‘çalışmalarda sona gelindiği ve yaz aylarında tamamlanacağı’ ifade edildi. O yaz geçti, sonbahar geçti, kış geçti. 2026 yılına girdik, yeni bir yaz daha geliyor ama proje hâlâ tamamlanmadı. Sahada bir çalışma var ama bitmeyen bir çalışma.''

''CHP belediyeciliğini açıkça ortaya koyuyor...''

''Bu tablo, CHP’nin belediyecilik anlayışını açıkça ortaya koyuyor: Projeyi duyur, bol bol reklamını yap, vaat ver; ancak verdiğin sözleri zamanında yerine getirme. Aynı durumu Karşıyaka Yeni Girne Yaya Üst Geçidi’nde de yaşadık. 7 ayda tamamlanması gereken basit bir işi bitiremediler. Gündeme getirdiğimizde yeniden söz verdiler; ancak o sözlerini de tutamadılar ve ancak 17 ayın sonunda, üstelik eksikliklerle birlikte açabildiler. Bugün de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Aksayan süreçler, zamanında yerine getirilmeyen vaatler, ağır ilerleyen çalışmalar ve bitmek bilmeyen projeler…

''Kamu kaynaklarının israfı...''

Bu durum sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının da israfıdır. Unutulmamalıdır ki bu projeler, İzmirli hemşehrilerimizin cebinden çıkan paralarla yapılıyor. Ancak gelinen noktada, bu kaynakları etkin ve zamanında kullanamayan bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Sonuç olarak; 6 ayda tamamlanacağı söylenen bu proje, neredeyse 2 yıl dolmak üzere olmasına rağmen hâlâ bitirilememiştir.”