İzmir'in en iyi dönercileri arasında öne çıkan isimlerin neredeyse tamamında ortak nokta var: kuzu-dana karışım et, taze ekmek ve sade malzemeyle servis. Gastronomi yazarı Vedat Milor'un öneri listesinde de yer alan bazı mekânlar, sabırla beklenmesi gereken kuyruklarıyla şehre damga vurmuş.

İzmir'in en iyi dönercileri arasında ilk akla gelenler

Karabağlar'daki Dönerci Kenan, listenin en çok konuşulanı. Eski İzmir Caddesi üzerinde, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde yer alıyor. Kuzu-dana karışım dönerini siparişe göre kestiği için sıraya girmek kaçınılmaz. Yoğun saatleri tercih etmeyen müdavimler genelde 15.00 sonrasını seçiyor.

Kemeraltı'nın efsanelerinden Alipaşa Dönercisi, odun ateşinde pişen dönerle anılıyor. 866. Sokak'taki küçük salaş dükkân, hem turistlerin hem yerli müşterilerin rotasında. Aynı bölgede yer alan Can Döner, Saat Kulesi tarafından girişte sağda; Kemeraltı'nın eskimeyenlerinden biri.

Karşıyaka tarafında İzmir'in en iyi dönercileri hangileri

Karşıyaka denilince Dönerci Şaban akla geliyor. 1990 yılından bu yana Bahriye Üçok'taki dükkânda hizmet veren mekânda bütün ekmek, gemi, yarım ekmek, kâğıtta ve dürüm seçenekleri mevcut. Döner; soğan, domates, roka ve özel baharatlarla birlikte servis ediliyor.

Dönerci Vahap da Karşıyaka'nın klasiklerinden. 1985'ten beri aynı konumda hizmet veriyor. Ege Perla içerisindeki yeni adresiyle de günümüze taşınmış bir lezzet noktası.

İzmir'in en iyi dönercileri Bostanlı ve Bayraklı'da neyi öne çıkarıyor

Bostanlı'da Kadıoğlu Köftecisi, ismi yanıltsa da döneriyle de adından söz ettiriyor. Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki mekân, makul fiyatlarıyla şehrin eski adreslerinden. Bayraklı Mansuroğlu'ndaki 232 Dönerci ise odun ateşinde pişen kuzu dönerle bölgenin en sevilen yeri konumunda.

Karabağlar'da Dönerci Vedat Usta da fiyatları yüksek bulunsa da porsiyon başına 200 gramlık servisiyle ön plana çıkıyor. Yani İzmir'in en iyi dönercileri tek bir ilçeye sıkışmıyor; şehrin dört bir köşesi farklı bir lezzet okulunun temsilcisi.

İzmir'in en iyi dönercileri için ne zaman gitmeli

Hemen hemen tüm yerlerde öğle 12.00-14.00 ve akşam 18.00-20.00 arası tepe noktası. Sıra beklemek istemeyenler ara saatleri tercih ediyor. Bazı mekânlar sadece öğle servisi yaptığı için önceden saatleri kontrol etmek gerekiyor; örneğin Buca Kasaplar'daki ekmek arası odaklı dönerciler bu kategoride.