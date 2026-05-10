İzmir Balçova’daki Vali Kutlu Aktaş İlkokulu, Anneler Günü kapsamında sıra dışı bir müzik şölenine ev sahipliği yaptı. Okulun ana sınıfı öğretmeni Günhan Kaya’nın kurduğu ve tamamı velilerden oluşan "Neşeli Anneler Ritim Grubu", çocuklarıyla aynı sahneye çıktı. Gösteride anneler darbukalarıyla ritim tutarken, ana sınıfı öğrencileri de onlara ellerindeki kaşıklarla eşlik etti.

23 Nisan sonrası devam etmesini istedi

Bu anlamlı etkinlikte, hem Türk sanat müziği hem de halk müziği eserlerine yer verilerek çocukların milli kültürle bağ kurması hedeflendi. Öğretmen Günhan Kaya, ilk kez 23 Nisan’da sahne alan bu grubun çalışmalarını, annelere özel bir hediye bırakmak amacıyla devam ettirdiklerini belirtti. Kaya, bir müzik aletinin eve girmesinin aile içi iletişimi ve kaliteli vakit geçirme sürecini de olumlu etkilediğini vurguladı.

Torunuyla aynı sahneyi paylaşıyor

Sahnede duygusal anlar yaşayan minik öğrencilerden Tuğberk Dikduran ve Asya Kaya, anneleriyle birlikte müzik yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Velilerden Seda Taşkın, halk oyunları geçmişini bu vesileyle oğluyla paylaştığı için heyecanlı olduğunu söylerken; 63 yaşındaki Sevgi Adıyaman ise torunuyla aynı sahneyi paylaşarak öz müziğimizi gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşadı. İzmir'de gerçekleşen bu gösteri, anneler ve çocukları arasında unutulmaz bir bağ kurarak alkışlarla sona erdi.