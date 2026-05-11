İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi bugün gerçekleştirilirken, dikkat çeken kararlara da imza atıldı. Bu kararlardan bir tanesi de, uzun yıllardır Balçova’nın önemli sorunlarından biri haline gelen arsa mağdurları sorununu ile ilgili oldu. Balçova'daki arsa mağdurları sorunu, önce Balçova Belediye Meclisi’nde ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Arsa mağdurları sorunun İzBB Meclisi'nde kabul edilmesi çok kıymetli bir adım!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Meclis'e katılım gösteren Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Yıllardır Balçova’nın kanayan yarası haline gelen arsa mağdurları sorununun, önce Balçova Belediye Meclisi’nde ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmesi hepimiz adına çok kıymetli bir adımdır.

Bu karar; uzlaşının, ortak aklın ve birlikte hareket etme iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur. Çünkü inanıyoruz ki; konuşarak, dayanışmayla ve ortak akılla çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.

Balçova için attığımız bu birlik adımının, ülkemizin tüm sorunlarına da örnek olmasını diliyorum. Uzlaşı ve ortak akıl bu ülkenin sorunlarını çözecektir." ifadelerini kullandı.