Gültepe'nin adı yıllar boyunca sosyal hareketlilik, göç ve direniş hikâyeleriyle anılan bölge, son yıllarda kentsel dönüşümle birlikte yeniden gündemde. Bu sorunun adresi net: Gültepe, İzmir'in Konak ilçesine bağlı bir semt. Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yerleşim, Basmane Garı'nın hemen yanından devam eden uzun bir caddenin ucundaki tepelik alanda yer alıyor. Buca ile Bornova ilçelerinin arasında kalan bir geçit noktası niteliğinde.

Gültepe İzmir'in neresinde tam olarak

Coğrafi koordinat bakımından Gültepe, 38.41 enlem ve 27.18 boylam üzerinde, 109 metre rakımda. Konak ilçe merkezine 3 kilometre mesafede yer alan semt, Kadifekale çevresindeki yamaçlardan başlayıp doğuya doğru uzanan bir tepelik üzerinde konumlanmış. Hemen aşağısında İzmir'in tanınmış semti Tepecik bulunuyor.

Semt sınırları içinde toplam 13 mahalle var. Aralarında Anadolu, Yenipleavne, Aşık Veysel, Vatan, Limontepe ve Mehmet Akif yer alıyor. Konak Belediyesi'ne bağlı olarak yönetilen bu mahalleler, dar sokaklı yapısıyla şehir merkezindeki diğer bölgelerden ayrılıyor.

Gültepe İzmir'in idari yapısında nasıl şekillendi

Gültepe'nin idari serüveni 1950'lere uzanıyor. O dönemde yeni kurulmuş bir köy olarak başta Bornova'ya bağlıydı; 1959 yılında merkez ilçeye geçti. 1984'te Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve 1987'deki ilçe kurulması kararlarıyla bugünkü Konak Belediyesi'nin sınırları içinde kaldı. Yani idari geçmişi yarım yüzyılı aşkın bir hikâye.

Gültepe İzmir'in göç ve kültür haritasında ne ifade ediyor

Türkiye'nin ilk gecekondu mahallelerinden biri sayılan semt, 1950'lerden itibaren üç ana göç dalgasıyla biçimlendi: Balkan göçmenleri yani Torbeşler, Yörükler ve Arnavutlar; Konyalılar; ve Kürtler. Bu çoğul yapı, semtin kendine has bir kültürel atmosfer kazanmasında belirleyici oldu.

Gültepe'den çıkan tanıdık isimler arasında Yıldız Tilbe, Yavuz Bingöl ve Özcan Deniz bulunuyor. Üçü de bu semtte ya doğdu ya da çocukluk yıllarını burada geçirdi. Bir dönem Aydın Erten gibi sevilen bir solcu belediye başkanına da ev sahipliği yapmış olan semt, 1980 darbesi öncesinde "kurtarılmış bölge" olarak anılırdı.

Son dönemde ise Gültepe'nin çehresi değişiyor. Kentsel dönüşüm projeleriyle eski yapılar yenilenirken, yeni konut blokları semtin siluetini yeniden çiziyor. Tüm bu dönüşüme rağmen Gültepe, kapı önü sohbetleri ve veresiye yazdıran bakkallarıyla mahalle kültürünü canlı tutan az sayıdaki yerlerden biri konumunda.