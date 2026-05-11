Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısının il oturumunda Büyük Birlik Partisi (BBP) Bayraklı Meclis Üyesi Erdem Öksüz, büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan kadınların işe 1 saat geç gelmesi ve işten 1 saat erken çıkması yönünde verdiği önergenin oyçokluğu ile reddedilmesi hakkında konuştu. Red sebebi olarak kanuni değişikliğin gerekli gösterilmesinin öne sürülmesine tepki gösteren Öksüz, “bu İzmir’e yakışmadı” diyerek tepki gösterdi.



Öksüz: İzmir'e yakışmadı



Kadınların çocukları ile ilgilenebilmek adına işe giriş ve çıkış saatlerinde düzenleme yapılmasının doğru olacağını belirten Öksüz, “8 Mart ve Dünya engelliler gününde vatandaşlarımıza çeşitli imtiyazlar sağlanıyor. Bence bu İzmir’e yakışmadı. Pazar günü anneler günün kutladık. Güçlü aile kadından başlar, kadın bozulursa toplum bozulur diyor atalarımız. Bende evliyim 2 çocuk sahibiyim. Benim eşimde çocuklar büyüyene kadar işten elini çekmek zorunda kaldı. Çocuklarını okula götürebilmeleri ve onlara kahvaltı hazırlamaları için yine aynı şekilde işten 1 saat erken çıkması için kadınlarımıza bir hak tanımak istedik. Sadece kanuni sebepler gösterilerek reddedildi” şeklinde konuştu.



Özer: Siyasi değil yasal yaklaştık



Çalışmaya yönelik kanunların açık olduğunu belirten CHP Çiğli Meclis Üyesi Rıfat Özer, “hukuk komisyonun görüştüğü temel konulardan biriydi bu. Biz zannediyoruz ki belediye meclisi bir parlamento… Yasaları TBMM yapar, herkesin görev ve yetkisi farklıdır. Erdem Bey, BBP’nin bir üyesi ve ittifakın katılımcısı. Kadınlarımız geçmişte üstün durumdayken daha sonradan bir azalma oldu. Ama sonra Atatürk geldi ve bu durumu eski haline getirdi. Olayı biz yasal açıdan değerlendirdik, siyasi açıdan değerlendirmedik. Bununla ilgili kanunlar açıktır. Dolayısıyla iktidar onlarda düzenlemeyi yapsınlar bizde ona göre bakalım” dedi.