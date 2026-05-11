Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in yıllardır kördüğüm haline gelen İnciraltı planlamasında nihayet somut bir adım daha atıldı.

Bölgenin kaderini belirleyecek olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, yapılan itirazlar neticesinde revize edilerek onaylandı. Hatırlanacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere toplam 5 farklı koldan plana itiraz gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu seslere kulak vererek masaya oturdu ve gerekli düzeltmeleri yapıp süreci tamamladı.

Peki, bu revizyon pratikte ne anlama geliyor?

En çok tartışılan nokta sahil kesimine yakın 2. derece sit alanlarıydı. Yeni düzenleme ile turizm ve günübirlik kullanım alanlarına dair işaretlemeler netleşti. Bu sadece bir teknik detay değil asıl mesele, yakında askıya çıkması beklenen 5000’lik ve 1000’lik alt ölçekli planların elini hukuki açıdan güçlendirmek. Bakanlığın sürece bu denli kılı kırık yararak yaklaşması, İnciraltı’nın gelecekte mahkeme kapılarında zaman kaybetmemesi adına oldukça kıymetli bir hamle.

"Gökdelen değil, vizyon projesi"

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, gelinen noktayı değerlendirirken oldukça umutlu bir tablo çizdi. Karabulut’a göre, yakın zamanda askıya çıkacak alt ölçekli planlarla birlikte İnciraltı, sağlık, turizm ve geniş yeşil alanlarıyla İzmir’in yeni yüzü olacak. Maalesef kamuoyunda oluşan "buraya gökdelen dikilecek" korkusuna da net bir set çeken Karabulut, "İnciraltı’nın geleceği hiçbir zaman plansız betonlaşma olmadı, olmayacak da," diyerek yüreklere su serpti.

Toprak sahipleri müjde bekliyor

Başkan Karabulut, dernek olarak bu işin peşini bırakmaya niyetli olmadıklarını da şu sözlerle hatırlattı:

"Bugün görüyoruz ki İnciraltı planları artık ayağı yere çok daha sağlam basan bir zeminde ilerliyor. Biz dün olduğu gibi bugün de hem toprak sahiplerimizin haklarını korumak hem de bu eşsiz bölgeyi İzmir’e kazandırmak için sahadayız. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

İzmir’in bu büyük potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, kentin vitrinini değiştirecek gibi görünüyor. Beklendiği gibi, şimdi tüm gözler askıya çıkacak olan uygulama planlarına çevrilmiş durumda.

