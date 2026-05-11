Son Mühür- İzmirlinin uzun süredir aklından çıkaramadığı o liste hafta başında İZSU tarafından açıklandı. Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden İzmir'in barajları yeni yılın başlaması ile bereketlendi. Can suyumuz Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 15,29'dan yüzde 54,51 seviyelerine çıktı. Bu artış kullanılabilir su hacminden de olduçda belli oluyor. Geçen yıl kullanılabilr su hacmi 43,890,000 metreküpken bugün bu oran 156,484,000 meterküp olarak ölçüldü.

Yüze bir adım kala

Yüzde yüze bir adım yaklaşıp bir adım geri gelen Balçova Barajı ise geçen yıl yüzde 42,48 olarak ölçülmüştü. Bugün yüzde 96,58 olarak ölçülen barajın aktif doluluk oranı 7.361.000 olarak kaydedildi. Yüzde yüz demişken bir diğer ileri geri oynayan baraj ise Ürkmez Barajı. Aktif doluluk oranı yüzde 97,55 oran baraj geçen yıl yüzde 26,42 idi. Kullanılabilir su hacmi 7,450,000 metreküp olan baraj geçen yıl 2.180.00 metreküp olarak ölçülmüştü.

Aktif doluluk oranı yüzde 4,86'dan yüzde 41,64'e çıkan baraj ise Gördes Barajı. Kullanılabilir su hacmini 24.250.000 metreküpten 182,332,000 metreküp seviyelerine çıkan baraj da büyük oranda arttı. İZSU tarafından yayımlanan son baraj ise Alaçatı Kutlu Ataş Barajı oldu. Aktif doluluk oranı yüzde 77,43 olan baraj geçen yıl yüzde 15,86 seviyelerindeydi. Kullanılabilir su hacmi ise güncel olarak 12,388,000 olarak ölçüldü.