İzmir’de Anneler Günü kapsamında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Yürüyüş düzenlenirken, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yakınlarını ve evlerini kaybeden annelere vurgu yapıldı. Balçova’da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepkilerini dile getirdiler.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Gazze’de yaşanan acıların unutulmaması çağrısını gerçekleştirdiler.

Balçova’da anlamlı yürüyüş!

Etkinlik kapsamında katılımcılar Balçova Terapi Ormanı girişinde buluştular. Ellerinde “Bir anne direnir, bir millet dirilir”, “Gazze’de anne olmak direnmektir” ve “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” yazılı dövizler taşıyan grup, Manastır Tepesi’ne kadar yürüyüşlerine devam ettiler.

“Sesi olmak için toplandık”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İzmir İl Başkanı İzzet Gündüz, etkinlik kapsamında açıklamalarda bulundu. Gündüz yaptığı açıklamada Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Gazzeli annelerin acısını paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Gündüz, vicdanın, merhametin ve insanlığın sesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Mümkün değil”

Gazze’de kadınların, çocukların ve sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gündüz, uluslararası toplumun daha güçlü bir tavır ortaya koyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Annelere çiçek hediye edildi!

Yürüyüşün ardından etkinliğe katılan annelere çiçek hediye edildi. Katılımcılar, Anneler Günü’nde Gazze’de çocuklarını kaybeden annelerin unutulmaması gerektiğini belirtti.