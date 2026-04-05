Son Mühür- NBA'de sonucu merakla beklenen kapışmada gülen taraf ev sahibi Denver Nuggets oldu.

Victor Wembanyama'nın sadece ilk 17 dakikada 15 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 3 blok kaydettiği karşılaşma nefesleri kesti.

Bu sezonun en büyük MVP adayları arasında yer alan Nicolo Jokic ve Wembanyama'nın kozlarını paylaştığı gecede kazanan Jokic'li Denver Nuggets oldu.

Jokic farkını gösterdi...



44 dakika sahada kalan Jokic karşılaşmayı 40 sayı, 8 ribaund, 13 asist ve 3 blokla tamamladı.

Uzatmaya giden karşılaşmanın son saniyelerinde hata yapmayan Denver sahadan 136-134 galip ayrılmayı başardı.

Denver'da Cameron Johnson 17 sayı, 7 ribaund, beklentilerin uzağında kalan Jamal Murray 15 sayı, 4 ribaund, 10 asist, Christian Braun 21 sayı, 8 ribaund, 4 asistle galibiyette pay sahibi olan oyuncular oldu.

Wembanyama'nın çabası yetmedi...



Konuk Spurs'ta ise Wembanyama fırtınası esti.

40 dakika sahada kalan Wembanyama 34 sayı, 18 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 5 blokluk performans göstermesine rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Spurs'ta Julis Champang ve Devin Vassell 18, Stephon Castle ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Spurs bu yenilgiye rağmen ikinci sıradaki yerini korurken Denver dördüncü sırada yer alıyor.