Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuva öncesinde taktik ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veren Ay-Yıldızlı ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Antrenman sırasında sakatlık geçiren milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, yaptığı resmi açıklama ile son durumuna açıklık getirdi. Futbolseverler sakatlığın boyutunu ve takımın son durumunu yakından takip ederken, vatandaşlar "Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası maçlarında oynayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKAT MI, DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA YOK MU?

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası durumu merak edilen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklama ile sakatlık haberlerini doğruladı. Ciddi bir durumunun bulunmadığını belirten başarılı futbolcu, turnuvayı kaçırmayacağının müjdesini vererek taraftarların yüreğine su serpti.

Aktürkoğlu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte milli oyuncunun Dünya Kupası'nda takımdaki yerini alacağı kesinleşti.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası öncesinde son eksiklerini görmek ve turnuvaya tam olarak hazır girmek isteyen A Milli Futbol Takımı, hazırlık müsabakaları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin taktik provası niteliği taşıyan Türkiye - Kuzey Makedonya maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu özel karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Büyük turnuvada sahne almaya hazırlanan Türkiye'nin grup aşamasındaki maç takvimi ve karşılaşma saatleri netleşti. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki grup maç programı şu şekilde sıralandı:

Türkiye – Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar – TSİ 07.00

Türkiye – Paraguay: 19 Haziran 2026 Cuma – TSİ 07.00

Türkiye – ABD: 25 Haziran 2026 Perşembe – TSİ 05.00