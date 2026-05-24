Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Çorum FK yönetiminin teknik direktörlük görevine Uğur Uçar'ı getirmesiyle birlikte, futbolseverler genç çalıştırıcının kariyer geçmişini mercek altına aldı. Özellikle Süper Lig'deki futbolculuk dönemiyle hafızalara kazınan Uçar'ın, antrenörlük kariyerinde Eyüpspor ve Pendikspor gibi takımlarda edindiği saha kenarı tecrübeleri dikkat çekiyor. Dijital platformlarda "Uğur Uçar hangi takımlarda oynadı" ve "Uğur Uçar kimdir" aramaları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

UĞUR UÇAR KAÇ YAŞINDA VE KİMDİR?

5 Nisan 1987 doğumlu olan Uğur Uçar, şu an 39 yaşında. Futbol hayatına sağ bek pozisyonunda başlayan ve uzun yıllar Süper Lig'de üst düzey takımlarda forma giyen Uçar, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe geçiş yaptı. Teknik adamlık kariyerinde basamakları hızla çıkan genç çalıştırıcı, şu anda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın başarısı için ter döküyor.

UĞUR UÇAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uğur Uçar'ın profesyonel futbolculuk kariyeri Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Galatasaray'ın altyapısında başladı. Sarı-kırmızılı ekipte A takıma kadar yükselerek Süper Lig sahnesine adım atan tecrübeli isim, istikrarlı bir sağ bek olarak tanındı. Kariyeri boyunca Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor (bugünkü adıyla Başakşehir), MKE Ankaragücü ve Kardemir Karabükspor formalarını terletti.

UĞUR UÇAR'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan kopmayan Uğur Uçar, teknik adamlık kariyerine yardımcı antrenör statüsünde adım attı. Arda Turan'ın ekibinde Eyüpspor'da ve Osman Özköylü ile birlikte Pendikspor'da yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi. Ardından Pendikspor'da birinci adam olarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Uçar, 2026'nın şubat ayında Çorum FK'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başladı.