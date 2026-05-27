Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Edirne bayram namazı saati 06.20 olarak açıklandı. Bayram sabahı bu vakitte Selimiye Camii başta olmak üzere il genelindeki ibadethanelerde bir araya gelecek olan inananlar, bayram namazını cemaatle birlikte eda edecek. Erken saatte camileri dolduracak vatandaşlar, namazın ardından bayramlaşarak kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere bayram telaşına ortak olacak.

Edirne Kurban Bayramı namaz vakti

Trakya'nın göz bebeği Edirne, köklü tarihi ve mimari şaheserleriyle her bayramda olduğu gibi bu yıl da ibadetlerin huzurla yerine getirildiği en önemli merkezlerden biri konumunu koruyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii ve Eski Camii gibi anıtsal yapılar, bayram namazını tarihi atmosferde kılmak isteyen binlerce vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor. İl müftülüğü ekipleri, cemaatin ibadetlerini sorunsuz gerçekleştirebilmesi için temizlik ve ses sistemi kontrollerini günler öncesinden bitirdi.

Sınır kenti olmasının yanı sıra komşu ülkelerden gelen soydaşların da ziyaret ettiği Edirne, bayram dönemlerinde turizm ve inanç açısından hareketli günler yaşıyor. Kurban kesim alanlarının belirlenmesi ve çevre temizliği önlemlerinin artırılmasıyla birlikte, ibadetin hijyenik koşullarda ifa edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bayram süresince huzur ve asayişin sağlanması adına tüm tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Bayram namazı nasıl kılınır

Yılda iki kez kılınan bayram namazı iki rekattan oluştuğu için normal vakit namazlarından farklı şekilde ilave tekbirlerle kılınır. Niyet edip tekbir aldıktan sonra önce Sübhaneke duası sessizce okunur, ardından imamın liderliğinde eller kulak hizasına kaldırılarak üç kez peş peşe tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara salınırken, üçüncü tekbirin ardından eller göbek hizasında bağlanır ve imam Fatiha ile ek sureyi okuyarak ilk rekatı rüku ve secdeyle tamamlar.

İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli okur, ardından rükuya gitmeden önce eller kulak hizasına kaldırılarak üç ilave tekbir daha alınır. Bu tekbirlerde eller yanlara bırakılır, dördüncü tekbirle birlikte doğrudan rükuya gidilerek secdeye varılır. Son oturuşta Tahiyyat, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunup iki tarafa selam verilerek namaz sonlandırılır ve hutbe dinlenir.