İngiltere Championship play-off finali, başkent Londra'daki tarihi Wembley Stadyumu'nda büyük bir futbol şölenine sahne oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Southampton'ın men edilmesiyle sürpriz bir şekilde finale yükselen Middlesbrough ile kozlarını paylaştı. Yıllar süren Premier Lig hasretine son vermek isteyen Hull City taraftarları ile maçı yakından takip eden Türk futbolseverler, 90 dakika boyunca sonucun ne olacağına kilitlendi. İnternette gün boyunca "Hull City maçı kim kazandı?" ve "İngiltere'de Premier Lig biletini alan son takım hangisi oldu?" soruları en çok aranan spor konuları arasına girerken, uzatma dakikalarında gelen tek gol dev finalin kaderini belirledi.

HULL CITY - MİDDLESBROUGH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLÜ KİM ATTI?

Wembley'de büyük bir heyecanla başlayan dev finalin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İki takımın da hata yapmamak adına kontrollü oynadığı maçın normal süresi 0-0 berabere biterken, stadyumda nefesler uzatma dakikalarında tutuldu. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında sahneye çıkan McBurnie, attığı altın golle Hull City'yi 1-0 öne geçirmeyi başardı. Kalan kısa sürede başka gol sesi çıkmadı ve zorlu mücadele bu skorla tamamlandı. Bu tarihi zaferin ardından Hull City, İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım olma unvanını elde etti.

PREMİER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ OLDU?

İngiltere Championship'te kıyasıya geçen uzun bir sezonun ardından, Premier Lig'de mücadele edecek takımlar tam kadro netleşti. Sezonu ilk iki sırada bitirmeyi başaran Coventry City ve Ipswich Town doğrudan Premier Lig'e çıkma hakkını cebine koymuştu. Play-off finalinde Middlesbrough'yu saf dışı bırakan Hull City ise devler ligine adım atan üçüncü ve son takım oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ekip, en son 2016-2017 sezonunda boy gösterdiği Premier Lig arenasına geri döndü. Kaplanlar lakaplı kulüp, daha önce 2008 yılında Bristol City'yi ve 2016'da Sheffield Wednesday'i mağlup ederek aynı büyük sevinci yaşamıştı.

SOUTHAMPTON NEDEN İHRAÇ EDİLDİ, FİNALDEKİ RAKİP NASIL DEĞİŞTİ?

Hull City'nin play-off finalindeki rakibinin maçtan önce değişmesi, en az finalin kendisi kadar konuşulan bir detay oldu. Bağımsız disiplin komisyonunun yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, Southampton kulübünün rakip takımların antrenmanlarını gizlice kayıt altına aldığı tespit edildi ve kulüp suçlu bulundu. Bu şok gelişme üzerine Southampton finalden ihraç edildi. Alınan bu tarihi kararın ardından, yarı final aşamasında elenen Middlesbrough doğrudan finale yükseltilerek Hull City'nin rakibi oldu.