Son Mühür- Normal sezonun en formda ekibi olarak öne çıkan Oklahoma City Thunder, şampiyonluk yüzüğüne yeni bir ekleme yapma yolunda San Antonio Spurs engeli aşma konusunda zorlanıyor.

Serinin dördüncü maçında Thunder'ı konuk eden Spurs sahadan 103-82'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Seriyi 2-2'ye taşıyan Spurs'da 31 dakika sahada kalan Victor Wembenyama karşılaşmayı 33 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.



Spurs'da Devin Vassell 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist,

Stephon Castle 13 sayı, 3 ribaund, 6 asist,

De'Aaron Fox 12 sayı, 10 ribaund, 5 asistle galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous Alexander 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 19 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Avantaj hala Oklahoma'da...



Ev sahibi avantajını hala elinde tutan Oklahoma'da Chet Holmgren 10 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 blokla,

Isaiah Hartenstein 12 sayı, 7 ribaund, 3 asistle,

İsaiah Joe 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalmayla,

Kenrich Williams 10 sayı, 5 ribaund, 3 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Oklahoma City Thunder-San Antoni Apurs serisinin galibi, Doğu Konferansı'nda New York Knikcs-Cleveland Cavaliers serisinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

