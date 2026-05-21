Son Mühür- NBA'de final öncesi son viraja giren Oklahoma City Thunder ve San Antoni Spurs bir kez daha karşı karşıya geldi.

İlk maçı Wembenyama'nın etkili oyunuyla kazanmayı başararak saha avantajını ele geçiren San Antonio bu kez rakibine direnemedi.

122-113'lük skorla seriyi 1-1'e taşıyan son şampiyon Oklahoma'da öne çıkan isim Shai Gilgeous-Alexander'dı.

38 dakika sahada kalan SGA karşılaşmayı 30 sayı, 4 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokluk performansla tamamladı.



Oklahoma'da geçtiğimiz maçın hayal kırıklığı yaratan ismi olan Chet Holmgren 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist,

bu serinin sürpriz ismi haline gelen Alex Caruso 17 sayı, 3 ribaunbd, 5 asist ve 1 top çalmayla öne çıkan isimleri oldu.

Wembenyama'nın çabası yetmedi...



İkinci karşılaşmadan mağlup ayrılmasına rağmen saha avantajını elinde tutan San Antoni Spurs'ta gözler MVP adayı Victor Wembenyama'nın üzerindeydi.

37 dakika sahada kalan Wembenyama 21 sayı, 17 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 4 blokluk etkileyici performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, 4 ribaund, 1 asist,

Stephon Castle 25 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 1 top çalma,

Keldon Johnson 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist üretti.

Batı Konferansı finalinin eşleşmesinde serinin üçüncü maçı 23 Mayıs Cumartesi günü San Antonio'da oynanacak.