Son Mühür- NBA tarihinin en başarılı ekipleri arasında yer alan New York Knicks uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği daha aşmayı başardı.

Doğu Konferansı fimnal serisinde Cleveland Cavaliers'le eşleşen Knicks, ev sahibi avantajıyla başladığı seride 3-0 öne geçti.

Evinde oynadığı iki karşılaşmayı kayıpsız geçen Knicks, deplasmandaki ilk maçta da güçlü rakibi karşısında sonuca kolay gitti.

İlk periyottan itibaren maça ağırlığını koyan New York Knicks sahadan 122-108'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Adım adım NBA finaline...



Knicks'de 41 dakika sahada kalan Jalen Brunson 30 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla öne çıkan isim oldu.

Mikal Bridges 22 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 2 blokla galibiyette pay sahibi isim olarak dikkati çekti.

O.G. Anunoby 21 sayı, 7 ribaund, 4 asist,

Landry Shamet 14 sayı, 1 ribaund, 3 asist,Karl-Anthony Towns 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Cleveland'ın umudu tükeniyor...



Şampiyonluk yolunda büyük yara alan Cleveland Cavaliers'de takımın yıldızı Donovan Mitchell 23 sayı, 1 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla oynamasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Evan Mobley 24 sayı, 6 ribaund, 2 asist,

James Harden 19 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Knicks-Cleveland serisinin galibi NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs serisinden gelecek ekiple kozlarını paylaşacak.