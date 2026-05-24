Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk yarışına iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için rotayı dünya çapında tanınan bir isme çevirdi. Sosyal medyada ve spor kulislerinde "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus mu olacak?" sorusu yüksek sesle tartışılırken, Portekizli çalıştırıcının son açıklamaları transfer iddialarının fitilini ateşledi. Suudi Arabistan'daki görevinden ayrılan tecrübeli hocanın Türkiye planları ve Beşiktaş yönetiminin attığı ilk adımlara dair tüm detaylar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Finansal şartlar ve anlaşma zeminine odaklanan futbolseverlerin merak ettiği son gelişmeleri sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HOCA ARAYIŞLARINDA SÜRPRİZ JORGE JESUS GELİŞMESİ

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışlarına büyük bir gizlilikle devam eden Beşiktaş yönetimi, listesinin ilk sıralarına sürpriz bir ismi ekledi. Siyah-beyazlı idareciler, dünya futbolunda rüştünü ispatlamış ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış olan Jorge Jesus'u radarına aldı. Yeni sezon yapılanmasını deneyimli bir isme emanet etmek isteyen yönetimin, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ JORGE JESUS İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI MI?

Spor kulislerinden sızan son bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, resmi adımları atmak için fazla zaman kaybetmedi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, daha önce Türkiye'de görev yapan tecrübeli teknik adamla geçtiğimiz günlerde ilk teması kurduğu ve bir ön görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçme ihtimali taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin seyri spor kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.

JORGE JESUS TÜRKİYE VE TEKLİF AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

71 yaşındaki deneyimli teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde geleceğine ve transfer tekliflerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki büyük kulüplerin kendisine olan ilgisini açıkça dile getiren tecrübeli hoca, "Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi bana teklif yaptı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Jesus'un Beşiktaş ile anıldığı iddialarını çok daha güçlü bir zemine oturtmuş oldu.

JORGE JESUS AL NASSR TAKIMINDAN AYRILDI MI?

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'da başarılı bir sezon geçiren ve takımıyla şampiyon olan Jesus, kulüpteki serüveninin sona erdiğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcının bu kararı Avrupa ve Türkiye seçeneğini ön plana çıkardı.