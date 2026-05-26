Kamuoyunda Güzelbahçe belediyesi hangi partide sorusu operasyonun ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ege Bölgesi'nin bu turistik ilçesi, son yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulunuyor. Mustafa Günay'ın liderliğinde yönetilen ilçede belediye meclisinin nasıl şekillendiği ise resmi kayıtlar doğrultusunda netleşti.

Siyasi yapı ve yerel seçim sonuçları

Güzelbahçe ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri, CHP adayının zaferiyle sonuçlandı. Partinin adayı olan Mustafa Günay, sandıktan birinci çıkarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. İlçede uzun yıllardır güçlü bir tabanı bulunan parti, bu seçimde de liderliğini korumayı başardı. Gözaltı kararının ardından jandarma ekiplerinin başlattığı yasal sürecin belediye yönetimine nasıl yansıyacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Adli mercilerce yürütülen soruşturmanın detayları gizliliğini korurken jandarmanın belediye binasındaki incelemeleri saatler sürdü. Vatandaşlar belediye hizmetlerinin aksayıp aksamayacağını sorgularken resmi kurumlardan henüz yeni bir açıklama gelmedi. Muhalefet partileri de süreci yakından takip ederek gelişmelere göre tavır alacaklarını duyurdu.

Güzelbahçe meclis üye dağılımı

Belediyenin karar organı olan Güzelbahçe Belediye Meclisi, tamamen CHP ağırlıklı bir tablodan oluşuyor. Meclis başkanlığı görevini Mustafa Günay üstlenirken kontenjandan meclise giren Doğuş Bayır ve Ezgi Naz Soysal bu kadroda görev yapıyor. Diğer üyeler Altan İnanç, Mehmet Eren, Çağlayan Bilgen, Ayşe Akın ve Osman Kaçmaz mecliste kararların şekillenmesinde söz sahibi olan isimler arasında bulunuyor. Siyasi karar alma mekanizmasında etkin şekilde çalışan bu meclis, ilçenin geleceğine yön veriyor.

Grup içinde ayrıca Gizem Göçtü, Keramettin Yüksel, Mahmut Can Doğan, Ali Turan, Erkin Kalan, Aylin Kitapçıoğlu, Ali Dönmez ve Işık Güneşdoğdu görev yapıyor. Bu isimlerin tamamı CHP kadrolarını temsil ederek meclis çoğunluğunu elinde tutuyor. Muhalefetin meclisteki temsil oranı oldukça düşük seviyede kalırken son hukuki operasyonun ardından meclisin yeni kararları nasıl alacağı merakla bekleniyor.