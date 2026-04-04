Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in kritik maçında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında dengeleri değiştirdi.

Papara Park’ta nefes kesen mücadele

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan mücadele, yüksek tempolu oyunu ve kritik anlarıyla dikkat çekti.

Trabzonspor maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada golü buldu. Paul Onuachu’nun kaydettiği golle öne geçen bordo-mavililer, erken avantaj yakaladı.

İlk yarıda oyun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, soyunma odasına üstün giren taraf oldu.

Galatasaray’dan cevap gecikmedi

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada beraberliği yakaladı. Wilfried Singo’nun golüyle skor 1-1’e geldi.

Bu golle birlikte karşılaşmanın temposu daha da yükseldi.

Son sözü Trabzonspor söyledi

Mücadelenin 62. dakikasında sahneye çıkan Chibuike Nwaiwu, attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Zirve yarışı yeniden şekillendi

Bu sonuçla puanını 63’e yükselten Trabzonspor, zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Bordo-mavililer, bir maçı eksik olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Ayrıca Trabzonspor, uzun bir aranın ardından derbi galibiyeti alarak moral depoladı.