Kurban Bayramı süresince akraba, mezarlık ziyaretlerini ve tatil planlarını gerçekleştirecek olan İzmirliler, toplu taşıma araçlarının çalışma programını yakından takip ediyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanacak olan bayram tarifesi kapsamında ESHOT, İZBAN, metro, tramvay ve vapur seferlerinde önemli değişikliklere gidildi. Vatandaşlar "İzmir'de bayramda otobüsler ücretsiz mi?", "İZBAN bedava mı?" ve "İzmir metro sefer saatleri nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, İNDİRİMLİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı karara göre, 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek. TCDD ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN raylı sistemi ise bayram süresince vatandaşları tamamen ücretsiz taşıyacak.

İZMİR BAYRAM OTOBÜS VE MEZARLIK SEFERLERİ NASIL OLACAK?

Bayram döneminde ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT hatlarında özel bayram sefer tarifesi uygulanacak. Yolcu hareketliliğinin artması beklenen İzmir Otogarı bağlantılı ana hatlara ve sahil şeridindeki yerleşim yerlerine ek araç takviyesi yapıldı. Orman köyü hatları ise kesintisiz çalışmaya devam edecek.

Ayrıca arife günü (26 Mayıs) başlayıp bayramın ilk üç günü boyunca devam edecek özel bir uygulama hayata geçirildi. İzmir genelindeki Doğançay, Örnekköy, Balçova, Narlıdere, Karabağlar, Yeşilyurt, Hacılarkırı, Şirinyer, Tırazlı, Günerli ve Küner gibi 15 farklı kabristana tahsis edilen mezarlık hatları vatandaşlara tamamen ücretsiz ulaşım sağlayacak.

İZMİR METRO VE TRAMVAY BAYRAM SEFER SAATLERİ NASIL?

Bayram öncesi ve bayram dönemi yoğunluğuna göre raylı sistemlerde yeni bir planlama yapıldı. Metro seferleri 25-26 Mayıs tarihlerinde günün en yoğun saatleri olan 06.30 - 20.00 arasında 5 dakikada bir, gece 20.00'den sonra ise 10 dakikada bir gerçekleşecek. Bayramı kapsayan 27-31 Mayıs tarihlerinde ise 12.00 ile 20.00 saatleri arası 7,5 dakikada bir, günün diğer hareketli saatlerinde ve akşam 20.00'den sonra 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

Tramvay hatlarında da yoğunluğa göre ayarlamalara gidildi. Konak Tramvayı, bayram günleri 11.00 ile 20.00 arasında 7,5 dakikada, diğer dilimlerde 10 ila 12 dakikada bir yolcu taşıyacak. Karşıyaka Tramvayı (Flamingo Hattı) gün boyu 12 dakikada bir sabit olarak çalışırken, Çiğli Tramvayı'nın mevcut kırmızı, mavi ve turuncu ring hattı düzeninde bir değişikliğe gidilmedi.

İZMİR BAYRAM VAPUR SEFERLERİ YAPILACAK MI?

İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, 27-31 Mayıs tarihleri arasında hafta sonu sefer tarifesini uygulayacak. İskelelerde gemi kapasitelerinin aşılmasını ve uzun kuyrukların oluşmasını önlemek amacıyla yedek gemiler hazır tutulacak ve anlık yoğunluğa göre hemen devreye alınacak.

Gece geç saatlerde yolculuk yapacak vatandaşlar için geleneksel "Baykuş" seferleri bayram boyunca aktif olarak devam edecek. İzmirliler, anlık güzergah değişiklikleri ve güncel kalkış saatleri gibi detayları ESHOT ve İzmir Metro resmi web sitelerinden ya da ALO 153 Hemşeri İletişim Hattı'ndan takip edebilecek.