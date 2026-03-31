Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta içi saat 16:00'da ekrana gelen ve her Cuma günü 200 bin TL büyük ödül dağıtan popüler yemek yarışması. Bu haftanın en merak edilen yarışmacılarından biri olan Emel Karaaslan, rakiplerine karşı geleneksel lezzetlerle fark yaratmayı hedefliyor. İşte Emel Karaaslan hakkında merak edilen tüm detaylar...

Emel Karaaslan kimdir, kaç yaşında?

Emel Karaaslan 39 yaşında ve aslen İstanbullu. 20 yıllık evli olan Emel Hanım üç çocuk annesi. Zamanının büyük bölümünü çocuklarıyla birlikte geçiren yarışmacı, mutfakta yılların getirdiği tecrübeye sahip. Yemekteyiz yarışmasına katılarak el lezzetini geniş bir kitleye gösterme fırsatı yakaladı.

Emel Karaaslan mesleği nedir?

Emel Karaaslan ev hanımı olarak hayatını sürdürüyor. Yıllardır ailesi için hazırladığı sofralarla deneyim kazanan Emel Hanım, özellikle geleneksel Türk mutfağına hakimiyetiyle tanınıyor. Bu birikimini Yemekteyiz mutfağına taşımayı planlıyor.

Yemekteyiz 30 Mart - 3 Nisan haftasında kimler yarışıyor?

Bu haftanın yarışmacı kadrosu oldukça rekabetçi bir görünüm sergiliyor. İlk gün Aynur Hanım mutfağa girdi. İkinci günün yarışmacısı Ali Maral, üçüncü gün ise Yusuf Güven oldu. Dördüncü gün Emel Karaaslan rakiplerine meydan okuyor. Haftanın son yarışmacısı ve final günü mutfağa girecek isim ise Ece Aydınak olacak.

Geçen hafta Yemekteyiz büyük ödülünü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Mart Cuma günü yapılan değerlendirmede iki yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İkinci gün yarışan Garanfil Çiçek Hagverdiyeva ile üçüncü gün yarışan İrem Ayıkoğlu 35'er puanla haftanın en yüksek skorunu paylaştı. Her iki yarışmacı 200 bin TL'lik ödülü aralarında eşit biçimde bölüştürdü. İngiltere kökenli "Come Dine With Me" formatından uyarlanan Yemekteyiz, Türk izleyicisinin en çok takip ettiği gündüz kuşağı programları arasında yer almaya devam ediyor.