Yaz mevsimine girilirken bahçe ve balkon bitkilerinde bakım dönemi hız kazandı. Özellikle bazı ağaç ve süs bitkilerinde yapılan budama işlemi, yeni sürgünlerin güçlenmesini sağlıyor. Fazla uzayan dalların alınması ise hem görüntüyü toparlıyor hem de bitkinin nefes almasını kolaylaştırıyor. Öte yandan yanlış zamanda yapılan sert budamalar, bitkinin gelişimini yavaşlatabiliyor. Bu nedenle budama işlemlerinin dikkatli yapılması gerekiyor.

Güllerde kuru dallar temizleniyor

Haziran öncesinde budanması önerilen bitkilerin başında güller geliyor. Kuruyan dalların kesilmesi ve fazla sürgünlerin alınması, yaz boyunca daha yoğun çiçek oluşmasını destekliyor. Özellikle iç içe büyüyen dalların temizlenmesi, hava dolaşımını artırıyor. Bahçelerde en sık yapılan hatalardan biri ise gelişen sağlıklı dalların gereğinden fazla kesilmesi oluyor.

Lavantada hafif budama yeterli oluyor

Lavantada yapılan hafif şekil budaması, bitkinin daha toplu ve gür görünmesini sağlıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Odunsu bölümlere kadar yapılan sert kesimler, lavantanın toparlanmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden yalnızca uzayan ve dağınık görünen bölümlerin alınması öneriliyor.

Ortancalarda zayıf dallar çıkarılıyor

Ortancalarda solmuş çiçeklerin temizlenmesi yeni sezon gelişimini destekliyor. Aynı zamanda ince ve güçsüz dalların alınmasıyla bitki enerjisini daha sağlıklı sürgünlere yönlendiriyor. Düzenli budanan ortancalar yaz aylarında daha dolgun görünüyor.

Narenciye ağaçlarında verim artıyor

Limon ve mandalina ağaçlarında kuru ya da birbirine giren dalların temizlenmesi, güneş ışığının ağacın iç kısmına ulaşmasını sağlıyor. Böylece meyve gelişimi daha dengeli ilerliyor. Ayrıca sık dalların seyreltilmesi, ağacın bakımını da kolaylaştırıyor.

Asma ve sarmaşıklar kontrol altına alınıyor

Hızlı büyüyen asma ve sarmaşık türlerinde kontrolsüz uzayan dallar, yaz aylarında dağınık bir görüntü oluşturuyor. Haziran öncesinde yapılan budama sayesinde bitki daha düzenli gelişiyor.

Sabah saatlerinde yapılan budamanın bitki açısından daha sağlıklı sonuç verdiği belirtiliyor. Kullanılan makasların temiz olması da ayrı önem taşıyor.