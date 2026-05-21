Hükümetin bayram tatilini uzatmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik aldığı idari izin kararı, bankacılık işlemlerini bayram öncesine yetiştirmek isteyenlerde kafa karışıklığı yarattı. Memurlar için uygulanan tam günlük idari iznin özel sektörü ve finans kuruluşlarını kapsayıp kapsamadığı büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle acil nakit ve transfer ihtiyacı olan vatandaşlar "25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı...

Kurban Bayramı haftasına denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü için alınan idari izin kararı sadece kamu kurumlarında görevli devlet memurlarını kapsıyor. Bankalar resmi tatil statüsünde değerlendirilmediği için pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm şubeler kapılarını müşterilerine açık tutuyor. Hem kamu sermayeli bankalar hem de özel bankalar, standart mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam ediyor.

İdari izin uygulamasının bankacılık sektörünü etkilememesi sebebiyle pazartesi günü tüm bankalarda olağan çalışma düzeni kesintisiz sürüyor. Vatandaşlar şubeler üzerinden para yatırma, para çekme, kredi yapılandırma ve diğer tüm hesap işlemlerini hiçbir sorun yaşamadan halledebiliyor. Gişe işlemleri olağan akışında devam ederken, şubeye gitmek istemeyenler için mobil bankacılık ve ATM'ler de tam kapasiteyle çalışıyor.