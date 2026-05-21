İzmir'in en iyi kelle paçacısı arayışında olan gurmeler, yollarını mutlaka tarihi Kemeraltı Çarşısı'na düşürüyor. Çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle hizmet sunan ustalar, un ve yabancı katkı maddesi kullanmadan hazırladıkları berrak et sulu sakatat çorbalarıyla biliniyor. Sarımsak, sirke ve limonla tatlandırılan bu şifa kaynakları, esnaf lokantalarının en çok talep gören lezzetleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Kemeraltı çarşısının asırlık esnaf dükkanları

Tarihi çarşının dar sokaklarındaki Bizim Lokanta ve Kısmet Lokantası gibi mekanlar, geleneksel paça çorbasını yaşatan en önemli duraklar arasında sayılıyor. Sabahın erken saatlerinde kapılarını açan bu küçük esnaf dükkanları, kemik suyunu saatlerce kaynatarak elde ettikleri doğal lezzeti müşterilerine sunuyor. Bölgedeki köklü işletmeler, sadece İzmirlileri değil, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Kemeraltı Mezarlıkbaşı bölgesinde yarım asırdır hizmet veren Çorbacı İsmet Usta da sakatat çorbalarındaki ustalığıyla tanınıyor. Bölgenin bir diğer sembol mekanı olan Abbas'ın Yeri ise işkembe ve kelle paça çeşitlerini eski usul yöntemlerle pişirerek günümüze taşıyor. Bu tarihi mekanlarda çorbanın yanına eklenen özel sarımsaklı ve sirkeli soslar, lezzeti iki katına çıkarıyor.

Modern lokantalar ve kesintisiz hizmet sunan çorbacılar

Konak ilçesindeki Balmumu Dükkan Lokanta, şef Ahmet Güzelyağduran öncülüğünde geleneksel mutfağı modern bir anlayışla harmanlıyor. Ünlü gurmelerin sıklıkla tavsiye ettiği bu özel adreste, un kullanılmadan hazırlanan ve son derece hafif olan paça çorbaları servis ediliyor. Ege'nin zengin otları ve zeytinyağlı yemekleriyle de adından söz ettiren lokanta, sakatat kültürüne yeni bir soluk kazandırıyor.

Gece geç saatlerde çorba içmek isteyenler için Bornova'daki Paçacı Sado ve Bostanlı'daki Çorbacı Mehmet Efendi kesintisiz hizmet sunuyor. Günün her saati taze ve sıcak kelle paça bulabileceğiniz bu adresler, yoğun iş temposunun ardından enerji toplamak isteyen İzmirlileri ağırlıyor. Sakatat tutkunları, İzmir genelindeki bu köklü duraklarda hem geleneksel lezzetleri deneyimliyor hem de esnaf kültürünü yerinde hissediyor.

Küçük bir İzmir Tavsiyesi: İzmir'in eski esnaf lokantalarında kelle paça genellikle unsuz (terbiyesiz), sadece et suyu, sarımsak ve limonla sunulur. Bu hafif ve berrak tarzı denemek için önceliğinizi Bizim Lokanta veya Balmumu'na vermenizi öneririm.