Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ulaşım düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte kamuya ait köprü, otoyol ve şehir içi raylı sistemlerde bayram dönemi boyunca ücret tarifesi uygulanmayacak.

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE 5 GÜNLÜK DÖNEM

Düzenleme kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarda ücretsiz geçişler 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak.

Sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere bu güzergahlardan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücret ödemeden yararlanacak.

Karara göre, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ BİNİŞ TARİHLERİ

Şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçları ve raylı sistemler için belirlenen ücretsiz hizmet süresi ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da devreye girecek.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile birlikler tarafından yürütülen tüm toplu taşıma seferleri, 30 Mayıs 2026 Cumartesi gecesi saat 24.00'e kadar bedava kullanılabilecek.

HANGİ HATLAR KAPSAMDA YER ALIYOR?

Bayram süresince vatandaşların kart basmadan seyahat edebileceği merkezi raylı sistem hatları şu şekilde listelendi:

Başkentray

Marmaray

İZBANK

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı