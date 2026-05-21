Yıl başından bu yana tütün gruplarının peş peşe yayınladığı zamlı listeler, sigara kullanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı başında Philip Morris grubuna gelen 5 TL'lik artışın ardından, Tekel ve diğer ana tütün gruplarında da fiyatlar yukarı yönlü revize edildi. Piyasadaki en ucuz sigaranın dahi rekor seviyelere ulaşması üzerine vatandaşlar, "2026 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

TEKEL SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

Yapılan son fiyat güncellemelerinin ardından Tekel grubu bünyesindeki tütün ürünleri de zam dalgasından etkilendi. Yeni listelere göre Tekel sigaraları 100 TL ile 105 TL seviyesine yükseldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, piyasadaki genel fiyat aralığı en ucuz ürünlerde 87 TL ila 100 TL bandına otururken, en yüksek fiyatlı sigara seçenekleri ise 115 TL seviyesine kadar tırmandı.

MAYIS 2026 GÜNCEL TEKEL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Açıklanan son listelere göre Tekel, Kent, Parliament, Marlboro ve Winston gibi sık tercih edilen sigara markalarının mayıs ayı güncel satış fiyatları şu şekilde netleşti:

Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 100,00 TL

Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 105,00 TL

Samsun & Maltepe: 105,00 TL

Viceroy & Pall Mall: 105,00 TL

Rothmans (Tüm Ürünler): 100,00 TL

Kent D Range (Blue, Grey, Black): 105,00 TL

Kent Blue / White: 115,00 TL

Kent Slims (Black, Grey): 115,00 TL

Marlboro Red / Touch: 110,00 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue: 115,00 TL İşsizlik maaşları erken mi yatacak? İşsizlik maaşı Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İçeriği Görüntüle

Winston Slims: 115,00 TL

GRUPLARA GÖRE ORTALAMA SİGARA FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Piyasadaki diğer büyük tütün tedarikçisi grupların ortalama fiyat aralıkları da güncellendi. Buna göre Philip Morris (PM) grubu ürünleri 105,00 TL ile 115,00 TL arasında alıcı buluyor. JTI Grubu ile Imperial Tobacco bünyesindeki sigara markaları da benzer şekilde 100,00 TL ile 115,00 TL arasındaki fiyat tablosuyla raflardaki yerini koruyor.

Önemli Sağlık Uyarısı: Sigara ve tütün ürünleri, hem bireysel hem de toplumsal sağlığı ciddi şekilde riske atmaktadır. Her yıl yüz binlerce kişi sigara kullanımına bağlı kronik ve ölümcül rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dumansız ve sağlıklı bir yaşama adım atmak, uzman desteğiyle mümkündür. Bağımlılıktan kurtulmak ve bilgi almak için aALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden destek talep edebilir, bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. 18 yaşından küçüklere tütün ürünlerinin satışı yasaktır.