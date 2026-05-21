Akıllı telefonlar artık günün büyük bölümünde elde. Masada, cepte, mutfakta, toplu taşımada… Hal böyle olunca ekran yüzeyi kısa sürede yağ, toz ve bakterilerle kaplanıyor. Önemli nokta ise birçok kişinin ekranı temizlerken yanlış yöntem kullanması.

Kâğıt havlu, peçete ya da kıyafetle ekran silmek oldukça yaygın. İlk anda temiz görünse de bu yöntem zamanla yüzeyde ince çizikler bırakıyor. Özellikle kuru şekilde yapılan sert silme hareketleri ekranın koruyucu tabakasını aşındırıyor.

Alkol ve temizlik spreyi risk oluşturuyor

Bir başka yaygın alışkanlık da doğrudan ekran üzerine sprey sıkmak. Mutfak temizleyicileri ve güçlü dezenfektanlar kısa sürede ekran kaplamasına zarar veriyor. Üstelik sıvının hoparlör ya da şarj girişine kaçması daha büyük sorunlara yol açıyor.

Öte yandan alkollü mendiller tamamen yasak değil. Apple ve Samsung gibi büyük üreticiler, yüzde 70 izopropil alkol içeren mendillerin kontrollü kullanımına izin veriyor. Ancak mendilin fazla ıslak olmaması ve sıvının cihaz boşluklarına temas etmemesi gerekiyor.

En güvenli yöntem mikrofiber bez

Telefon temizliğinde en güvenli yöntem olarak mikrofiber bez öne çıkıyor. Hafif nemlendirilmiş bezle yapılan nazik silme işlemi, hem yağ izlerini azaltıyor hem de ekran yüzeyini koruyor. Burada kullanılan su da önemli. Damıtılmış su tercih edildiğinde ekranda leke ya da mineral izi oluşmuyor. Bez kesinlikle sırılsıklam olmamalı. Hafif nem yeterli oluyor. Dairesel ve yumuşak hareketlerle yapılan kısa bir temizlik bile ekranın daha hijyenik kalmasını sağlıyor.

Ekran koruyucusu yöntemi değiştiriyor

Her telefon ekranı aynı yapıda değil. Mat ekran koruyucularda alkollü ürünler yüzey dokusunu bozabiliyor. Bu nedenle yalnızca kuru mikrofiber bez öneriliyor. Temperli cam kullananlarda ise daha esnek bir temizlik uygulanabiliyor. Kararsız kalındığında üreticinin resmi temizlik talimatlarına bakılması öneriliyor. Çünkü bazı modellerde kullanılan kaplama teknolojisi farklı olabiliyor.

Günlük temizlik öneriliyor

Telefonlar gün içinde sürekli ele temas ettiği için düzenli temizlik önemli hale geliyor. Özellikle dışarıdan eve dönüldüğünde ya da hasta biriyle temas sonrası ekranın silinmesi öneriliyor. Birçok kişinin unuttuğu detay ise telefon kılıfı. Kılıfın iç kısmında da yoğun kir birikiyor. Haftada en az bir kez çıkarılıp temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.