Günümüzde sosyal hayatın “normal” kabul edilen birçok davranışı, bazı insanlar için oldukça yorucu geliyor. Özellikle derin düşünen ve zihinsel yoğunluğu yüksek kadınların, kalabalıkların sevdiği pek çok alışkanlıktan bilinçli şekilde uzak durduğu konuşuluyor. Dikkat çeken nokta ise bunun kibirden değil, zihinsel yorgunluktan kaynaklanması.

Yüzeysel sohbetler onları hızla yoruyor

Hava durumu, magazin gündemi ya da sadece ortam sessiz kalmasın diye yapılan konuşmalar… Birçok insan için sıradan görünen bu diyaloglar, zeki kadınlar açısından çoğu zaman anlamsız bulunuyor. Özellikle derinlik taşımayan sohbetlerin kısa sürede tüketici hale geldiği ifade ediliyor. Bu yüzden bazı kadınlar kalabalık ortamlarda daha sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü onlar için sessizlik bile bazen boş konuşmadan daha değerli geliyor.

Popüler içerikler ilgilerini çekmiyor

Gerçeklik şovları, klişe romantik filmler ya da sürekli aynı formülle ilerleyen diziler geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ancak zihinsel olarak sürekli uyarılmak isteyen kadınlar, bu tür yapımlarda uzun süre kalamıyor.

Daha çok düşündüren, sorgulatan veya duygusal olarak iz bırakan içeriklere yöneliyorlar. Öte yandan sadece “zaman geçirmek” için ekran karşısında saatler harcamak onlara oldukça sıkıcı geliyor.

Dedikodu yerine fikir konuşmayı seçiyorlar

Başkalarının hayatlarını uzun uzun konuşmak, sosyal çevrelerde hâlâ yaygın bir alışkanlık. Fakat yüksek farkındalığa sahip kadınlar bu tarz konuşmalardan genellikle uzak duruyor. Çünkü sürekli negatif enerji taşıyan diyalogların zaman kaybı olduğunu düşünüyorlar. Bu kadınlar insanları değil, fikirleri tartışmayı seviyor. Yeni projeler, üretim, sanat ya da farklı düşünceler onların ilgisini daha fazla çekiyor.

Statü gösterileri onlara yapay geliyor

Sosyal çevre, makam, ekonomik güç ya da “kimleri tanıyorum” üzerinden kurulan ilişkiler birçok kişiyi etkileyebiliyor. Ancak zeki kadınlar için bu tarz gösterilerin fazla anlamı yok. Bir insanın karakteri, düşünce biçimi ve üretkenliği onlar için daha önemli bir yerde duruyor. Bu yüzden sosyal statü yarışlarına girmek yerine daha sade ilişkiler kurmayı tercih ediyorlar.

Kusursuz rutin baskısından hoşlanmıyorlar

Son dönemde sosyal medyada yayılan “mükemmel yaşam düzeni” akımı da onların mesafeli yaklaştığı konular arasında yer alıyor. Dakikası dakikasına planlanan sabah rutinleri veya sürekli tekrar eden yaşam şablonları bazı kadınlarda baskı hissi oluşturuyor.

Daha özgür, spontane ve yaratıcı bir yaşam tarzı ise onları daha canlı tutuyor. Her gün aynı döngünün içinde kalmak yerine değişkenlik arıyorlar. Belki de tam bu yüzden sıradan kalıpların içine kolay kolay sığmıyorlar.