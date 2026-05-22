Tarım arazilerinde ata tohumu kullanımı ve markalaşma çalışmaları hız kazanırken, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çeltik üreticileri tarlalara indi. İlçeye bağlı Yerkuyu, Yuvasaray, Çeltikbaşı, Hacıhasan ve Sarmaşık köylerinde toplam 3 bin dekarlık alan, geleneksel yöntemlerle çeltik ekimine hazırlandı. Dağlardan gelen kar suyuyla bataklık haline getirilen tarlalara tohumlar bırakıldı.

ŞEKER ORANI SIFIR ÇIKTI

Yılda yaklaşık 500 ton üretim yapılan ilçede, akredite bir firmaya yaptırılan araştırma sonucunda sarıkılçık çeşidinin şeker oranının sıfır olduğu raporlandı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, bölgenin iklim yapısına dikkat çekerek, “Sarıkılçık pirincinin şeker oranı sıfır. Bu pirincimizi Ilgaz’da ata tohumu ile ekiyoruz. Ilgaz’da başka hiçbir ürün yetişmiyor. Osmancık, baldo türü pirinçler Ilgaz’da yetişmiyor. Sadece sarıkılçık ekimi yapılıyor Ilgaz’da.” dedi.

HEDEF DÜNYA MARKASI

İlçede kurulan 60 milyon liralık fabrika ve kooperatif aracılığıyla çiftçiye gübreleme, ilaçlama ve biçim destekleri verileceğini aktaran Öztürk, Kızlaryolu Barajı ile ekim alanlarının genişleyeceğini kaydetti.

Mevcut üretimi artırmak istediklerini belirten Öztürk, “Çiftçilerimize destek olma adına ekim alanlarımızı da geliştirerek Ilgaz’da 3 bin dönüm arazide ekimi sağlanan çeltiğimizi 20 bin dönüme çıkartmanın mücadelesini veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Başkan Öztürk, üretimdeki nihai hedeflerini ise şu sözlerle özetledi:

“Bizim en özel ürünlerimizden bir tanesi Ilgaz sarıkılçık pirinci. Hedefimiz bunu dünya markası yapmak. O yolda da inşallah ilerliyoruz. Sarıkılçığın dünya markası olması peşindeyiz. Şeker hastalarının rahatlıkla yiyebileceği bir ürünü marketlerin diyabet rafında sattırmak istiyoruz.”

"BİR BEBEK GİBİ BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Üretimde nesillerdir ata tohumu kullandıklarını ifade eden çeltik üreticisi Recai Küsmenoğlu, elde edilen pirincin ısıtıldığında dahi lezzetini koruduğuna işaret etti.

Küsmenoğlu, “Bu pirinçten yapılan pilav arttı, soğudu. Tekrar ısıttığınızda aynı lezzeti alabileceğiniz bir çeşittir. Bunun özelliği, sıfır şeker.” diye konuştu.

Çeltik ekiminin ciddi bir mesai gerektirdiğini anlatan Küsmenoğlu, süreci şu sözlerle aktardı:

“Yani bir bebek gibi buna bakmak zorundayız. Her gün geleceksin, suyunu kontrol edeceksin. Suyun hepsi aynı ayarda olmak zorunda. Suyun bir yanı derin bir yanı az olmaması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor. Eylül ayıyla birlikte başaklar olgunlaşıyor, biçerdöverlerimizi çağırıyoruz ve hasadımızı yapıyoruz.”

Bölge çiftçilerinden Şükrü Yonisoğlu da iklim şartlarının sadece bu çeşide uygun olduğunu, bu nedenle alternatif türlere yönelmediklerini dile getirdi.