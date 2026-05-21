İlk başlarda yüksekten düşme ve intihar olarak kayıtlara geçen sır dolu ölümün ardındaki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlunun vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada, çok önemli HTS ve baz istasyonu kayıtlarına ulaşıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin yürüttüğü titiz çalışma sonrası gelen bu operasyon kararı kamuoyunda büyük ses getirdi. Peş peşe gelen sıcak gelişmelerin ardından vatandaşlar "Dorukhan Büyükışık dosyasında kimler gözaltına alındı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK OLAYI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

Türkiye'nin yakından takip ettiği olay, 2018 yılında İzmir'deki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulunduğunda, hazırlanan ilk raporlar olayın bir intihar olduğunu söylüyordu. Ancak babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık bu iddiayı hiçbir zaman kabul etmedi. Yıllarca süren bir hukuk mücadelesi başlatan acılı baba, bağımsız uzmanlarla birlikte kendi imkanlarıyla olayın peşini bırakmadı. Yeniden incelenen olay yeri fotoğrafları ve kamera kayıtları, delillerin yerinin değiştirildiğini ve gencin cep telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ortaya çıkardı.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK İNTİHAR MI ETTİ, NASIL ÖLDÜ?

Yıllar sonra dosyaya giren yeni bilirkişi raporları ve adli tıp incelemeleri, soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Savcılık, ilk günlerde ortaya atılan "yüksekten düşerek intihar etti" senaryosunun gerçeği yansıtmadığını belirledi. Elde edilen yeni deliller ve çelişkili ifadeler sonucunda olayın bir cinayet olduğu anlaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yeni bulgular ışığında süreci "kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirdi ve müebbet hapis istemli bir iddianame hazırladı.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK DAVASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmadaki en kritik adımlardan biri bu sabah atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyaya giren yeni HTS kayıtları, daraltılmış baz incelemeleri ve delil karartma bulguları üzerine harekete geçtiklerini duyurdu. İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.